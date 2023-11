Ville da sogno in Umbria, la meta dell’estate 2023 scelta da statunitensi, inglesi e tedeschi

L’Umbria è stata una delle protagoniste dell'estate 2023, grazie al suo fascino e alla sua offerta di ville e dimore di pregio.

Emma Villas, leader nel settore del vacation rental, ha registrato nella regione un incremento del 70% delle prenotazioni nel mese di settembre, rispetto allo stesso periodo del 2021. In totale, sono state oltre 1000 le settimane prenotate dai turisti che hanno scelto l’Umbria come meta ideale per una vacanza di qualità, con una spesa media a settimana di circa 3.900 euro.

La regione ha attirato soprattutto i visitatori internazionali, provenienti in maggioranza da Stati Uniti, Germania e Regno Unito che hanno apprezzato le case indipendenti con piscina e il paesaggio verde e collinare.

L’Umbria si è confermata così per il secondo anno consecutivo tra le destinazioni più richieste in Italia, preceduta dalla Toscana. Questi dati confermano il successo a livello nazionale della stagione estiva 2023, che ha superato del 4,18% il totale delle prenotazioni del 2022, grazie anche al clima mite e alla lunga durata dell’estate, che ha favorito le partenze anche nel mese di ottobre.

Il verde dell’Umbria, il patrimonio artistico e tradizionale non possono certo lasciare indifferenti e i numeri sono la palese dimostrazione di quanto possa offrire la regione in termini di benessere e pace.