I NOSTRI DOSSIER | Il lavoro dopo la pandemia: la tecnica anti-sindacale del "Quiet fired" per tagliare personale senza licenziare

Stop a motivazione, promozione e aumenti di stipendio. In questo modo il lavoratore è costretto a dare le dimissioni, lasciando "senza macchia" il datore di lavoro. È un momento storico di fermento per il mondo del lavoro: dopo la diffusione del "Quiet Quitting", l'abbandono silenzioso - il fenomeno in cui i dipendenti sono disposti a svolgere solo lo stretto indispensabile compatibilmente con le ore definite da contratto, rifiutando di fare straordinari, aderire a progetti extra e assumersi ulteriori responsabilità (https://www.perugiatoday.it/attualita/post-pandemia- lavoratori-giovani-effetto-quiet-quitting.html) - assistiamo alla risposta dei manager: il "Quiet fired", il fuoco silenzioso.

Si tratta della volontà da parte del manager o dell'azienda di emarginare, con meno responsabilità e accesso impossibile, alle promozioni e agli aumenti. L'influencer dei social media DeAndre Brown è stata una delle prime persone a menzionare il termine in un video virale di TikTok il 24 agosto, in cui descrive il "fuoco silenzioso" come un luogo di lavoro che non premia un dipendente per i suoi contributi a un'organizzazione, costringendolo a lasciare il proprio lavoro. Un recente rapporto del Pew Research Center, l'istituto che si occupa di informa il pubblico sui problemi, gli atteggiamenti e le tendenze che stanno plasmando il mondo, mostra che la motivazione per cui la maggior parte dei dipendenti ha lasciato il proprio lavoro è: una retribuzione bassa (63%), nessuna opportunità di avanzamento (63%) e sentirsi mancati di rispetto sul lavoro (57%). Poiché molti lavoratori condividono le loro esperienze con il "fuoco silenzioso" online, gli esperti di carriera incoraggiano i dipendenti a parlare più chiaramente delle loro esigenze con la loro leadership e i colleghi per combattere la pratica.

La pratica di costringere effettivamente un dipendente a dimettersi non è del tutto nuova. Il discarico costruttivo, in base al quale un datore di lavoro rende volontariamente e a ttivamente le condizioni di lavoro per un dipendente così spiacevoli da spingerlo a licenziarsi, è stato ampiamente praticato per molti anni. Una norma sul posto di lavoro su cui le giovani generazioni stanno attirando l'attenzione, una norma che spesso opta per una mancanza di comunicazione che non favorisce un ambiente di lavoro produttivo. Infatti alla base del "fuoco silenzioso" c'è una scarsa comunicazione, suggerisce Jessica Kriegel, Chief Scientist of Workplace Culture presso Culture Partners. "Se un manager evita i conflitti o ha paura di avere una conversazione difficile, allora potrebbe non avere il coraggio di dire la verità su come sei percepito all'interno dell'organizzazione e sul lavoro che stai facendo". I manager dovrebbero assicurarsi di creare opportunità di “sviluppo, crescita e apprendimento”, in particolare per i dipendenti Millennial e della Generazione Z se vogliono trattenere i lavoratori.

Un recente sondaggio di LinkedIn News con oltre 20.000 intervistati ha rilevato che il 48% dei dipendenti ha visto licenziamenti silenziosi sul posto di lavoro e il 35% lo ha affrontato durante la propria carriera. I Career Coach generalmente concordano sul fatto che il modo migliore per affrontare questa insoddisfazione consiste nell'essere trasparenti con il proprio manager. Se un manager non è disposto a portare avanti la conversazione sulla cessazione, i dipendenti devono chiedere se ci sono ancora opportunità di crescita nella loro attuale azienda. Se la conversazione iniziale non è produttiva, Kriegel suggerisce di parlare con il capo del tuo manager del tuo adattamento all'organizzazione. Ma a parte la comunicazione diretta con il tuo manager, gli esperti affermano che è importante che i dipendenti esaminino le proprie risorse, attraverso un difensore civico, funzionari esterni a cui i datori di lavoro possono rivolgersi in caso di problemi o altri dipendenti che possono sostenere e con loro — per assicurarsi che siano ascoltati.

I lavoratori dovrebbero anche familiarizzare con i protocolli per le promozioni e gli aumenti sul lavoro leggendo il manuale dei dipendenti, afferma Gassam Asare. "Rivedere i documenti che ti sono stati forniti può rivelare molte informazioni sul processo". Ciò può semplificare la navigazione in conversazioni scoraggianti sulla progressione. Allo stesso modo, tenere un registro dei risultati raggiunti e del valore che hanno aggiunto sul lavoro, così come le scale retributive per i loro ruoli, può aiutare i dipendenti a sostenere promozioni e aumenti di stipendio. Analizzando i dati, sono 1.080.245 le dimissioni dal lavoro registrate in Italia dall'Inps nei primi sei mesi di quest'anno con un aumento del 31,73% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il confronto con lo scorso anno risente sicuramente del fatto che nei primi sei mesi era ancora in vigore il blocco dei licenziamenti per fare fronte alla crisi economica scatenata dalla pandemia ma la situazione non è comunque delle migliori.

È quanto emerge dall'indagine dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps secondo la quale nello stesso periodo sono raddoppiate le cessazioni del rapporto di lavoro per motivi economici, passando da 135.115 a 266.640. Il dato di oltre 1,08 milioni di dimissioni nel primo semestre 2022 riguarda tutte le tipologie di contratto mentre se si guarda solo a quelle da contratto a tempo indeterminato le dimissioni sono cresciute del 22,18% passando dalle 510.762 dei primi sei mesi del 2021 a 624.047 nello stesso periodo del 2022.