Emergenza casa a Gubbio, apre il cantiere per 12 alloggi da affittare a prezzo sociale: ecco come saranno

Ater Umbria realizzerà (grazie ai fondi della Regione) a Fontevole di Gubbio una palazzina con 12 alloggi da locare a canone sociale. Alla cerimonia di consegna del cantiere hanno partecipato, tra gli altri: l'Assessore regionale alle politiche della casa Enrico Melasecche, il Presidente di Ater Umbria, Emiliano Napoletti, il Sindaco di Gubbio Filippo Maria Stirati, Rita Cecchetti, Assessore al patrimonio del Comune di Gubbio e i funzionari di Ater Umbria.

L'edificio sarà su tre piani con tutti i servizi interni ed esterni. E' prevista la realizzazione di parcheggi con 22 posti auto, di cui uno riservato a soggetti diversamente abili, zone a verde privato ad uso esclusivo degli alloggi del piano terra e zone a verde condominiale ad uso di tutti i residenti. Saranno messi a dimora arbusti e 32 alberature di alto fusto con l’utilizzo di essenze autoctone. Non è stata prevista l’isola ecologica in quanto l’attuale sistema di gestione dei rifiuti prevede la raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”. L’intervento risulta conforme alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e sono previsti l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Il costo totale dell'intervento ammonta a 2.640.000. La consegna è prevista per il 2025. Il progetto dell’intervento è stato espletato dal Servizio Ingegneria e Interventi edilizi di Ater Umbria. A realizzare l'opera è una ditta perugina, la Soc. Coop. GBM.

"Si tratta di una risposta seria - ha spiegato l'assessore regionale Melasecche - perché parliamo di alloggi che vanno ad aggiungersi ai 14 del progetto PINQuA di Gubbio, dunque complessivamente 26 nuovi alloggi. So che c’è una richiesta rilevante perché il precedente bando di quattro anni fa aveva lasciato insoddisfatte un centinaio di domande. Uno sforzo rilevante per venire incontro anche a queste richieste a cui si vanno ad aggiungere gli appartamenti che Ater sta recuperando e che metterà a disposizione del Comune il quale deve, dal 1 gennaio di quest’anno, predisporre il bando e iniziare poi, con la commissione, a provvedere alle assegnazioni”.

Soddisfatto il primo cittadino Filippo Maria Stirati: "La questione abitativa è, sia a livello locale che nazionale e internazionale, uno dei problemi ai quali più difficilmente si riesce a dare risposta: rappresentiamo per questo un esempio più che virtuoso nella scelta della destinazione di certi finanziamenti e risorse, grazie alla costruzione di questi 12 alloggi che vanno a unirsi ad altre 14 unità immobiliari, filone finanziario PINQuA, da destinare a edilizia residenziale pubblica, nell’ex scuola di Ponte d’Assi, nel fabbricato colonico Olmo Tondo II in località Cipolleto e nel complesso di Santo Spirito, nella porzione già destinata a edilizia residenziale pubblica da ristrutturare”.