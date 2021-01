Gualdo Tadino, due bandi per il diritto allo studio: sostegno alle rette e borse di studio

Due nuovi bandi pubblicati sul sito del comune di Gualdo Tadino a sostegno degli studenti delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado. La Regione, tramite il comune, finanzia il diritto allo studio: concessione di borse di studio a studenti della scuola primarie e secondaria di primo e secondo grado; sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni. I richiedenti potranno registrarsi, inoltrare la domanda ed ottenere tutte le informazioni necessarie, accedendo al portale dedicato sul sito della regione dell’Umbria all’indirizzo sostegno-istruzione.regione.umbria.it . La complilazione on line delle domande potrà essere effettuata a partire dal 25/01/2021 e fino alle ore 12,00 del 24 febbraio 2021.