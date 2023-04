Perugia, il Gruppo Grifo Agroalimentare amplia la produzione

Il Gruppo Grifo Agroalimentare amplia la produzione. Da qualche settimana l’azienda ha avviato a Ponte San Giovanni la produzione di una bevanda da latte scremato a lunga conservazione ad alto contenuto di proteine e senza grassi, grazie ad un processo di concentrazione per ultrafiltrazione.

“Abbiamo constatato che la richiesta di bevande ad alto contenuto di proteine è in forte incremento – ha spiegato il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Carlo Catanossi –, soprattutto tra gli sportivi, perché contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Confrontandoci, poi, con aziende farmaceutiche del territorio abbiamo capito che può essere utile anche per un altro tipo di consumatori, persone ‘fragili’, come gli anziani per esempio, che per svariati motivi non possono assumere proteine attraverso cibi solidi”.

“In questo modo – ha aggiunto Catanossi – abbiamo incrementato la gamma aggiungendo al latte intero, parzialmente scremato e delattosato, questo nuovo prodotto altamente proteico. È un latte senza grassi che contiene ben 82 grammi di proteine per ogni litro, una quantità tripla rispetto alla media che c’è nel latte ‘convenzionale’. Ciò è possibile sia perché partiamo da una materia prima di altissima qualità, sia perché ci siamo dotati di nuove tecnologie che ci permettono di ‘concentrare’ il latte aumentandone il contenuto proteico e di calcio”.