L'azienda umbra che batte la crisi e brilla nel mondo festeggia 90 anni: 80 milioni di euro di fatturato e 400 dipendenti

Il colosso umbro da ottanta milioni di euro di fatturato, 400 dipendenti e presente in oltre 100 Paesi nel mondo festeggia 90 anni. "Il 2022 - spiega la nota dell'azienda - è un anno che segna un traguardo molto importante nella storia del Gruppo Angelantoni, che festeggia i 90 anni di attività con l’entusiasmo, la passione, la dedizione e l’attenzione all’innovazione e alle proprie radici, che, fin dal 1932, hanno caratterizzato questa realtà".

Angelantoni Industrie comprende oggi 4 unità produttive in Italia e 4 filiali per la vendita e assistenza dei prodotti Acs in Francia, Germania, India e Cina. Le aziende del gruppo svolgono la loro attività nei settori delle "camere per prove ambientali simulate con Angelantoni Test Technologies (ACS)", delle "apparecchiature biomedicali con Angelantoni Life Science (ALS)", dei "sistemi per la deposizione di film sottili con Kenosistec" e delle "soluzioni per il recupero di energia negli impianti frigoriferi industriali con Turboalgor".

"Quasi un secolo di attività - prosegue l'azienda - , sottolineato da una presenza sempre più forte in settori strategici a livello mondiale come quello del testing aerospaziale ed automobilistico, delle soluzioni high-tech in campo biomedicale, della deposizione di film sottili antibatterici e antivirali, di soluzioni frigorifere improntate ai principi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica".

Come spiega il presidente Gianluigi Angelantoni "era la primavera del 1932 quando nostro padre Giuseppe Angelantoni – nato in Umbria a Massa Martana - inizia a Milano la sua attività nella tecnica del freddo, fondando la “Frigoriferi Angelantoni”. Probabilmente non immaginava che il suo nome, a 90 anni di distanza, sarebbe diventato espressione di eccellenza e leadership non solo nell’ ingegneria del freddo e delle prove ambientali simulate, ma anche in nuovi settori come la deposizione di film sottili sottovuoto e nuove applicazioni legate alla sostenibilità ambientale come Efficienza Energetica e Rinnovabili".

E ancora: "In questi decenni abbiamo incontrato nuovi partners, avviato collaborazioni in Italia e all’estero, avviato nuove aziende cercando di creare nuova ricchezza per il territorio e per il Paese. Con questo anniversario vogliamo celebrare non solo la nostra storia, ma anche tutti coloro che l’hanno resa possibile, a partire dai collaboratori delle aziende e degli stabilimenti di tutto il mondo. Festeggiamo dunque il nostro 90° anno di attività orgogliosi della nostra etica del lavoro, dei nostri valori, e della nostra missione".

L’Anniversario dei 90 anni verrà festeggiato con un Day Party aziendale con tutti i collaboratori e le loro famiglie. "Un particolare ringraziamento – puntualizza Angelantoni - va a tutti gli amministratori, ai dipendenti e collaboratori che hanno investito il loro tempo e il loro ingegno nella crescita della Angelantoni Industrie sino ad oggi. La crescita e i successi di un'azienda passano attraverso il lavoro e l'impegno costante delle persone che la compongono. Il sapere fare gruppo, fare squadra, il mettersi in gioco sembrano luoghi comuni, invece sono proprio queste capacità che permettono a una realtà come la nostra di ambire a obiettivi sempre più sfidanti. Questa speciale ricorrenza è il risultato del contributo di tutti. Festeggiare 90 anni di storia è un invito a guardare avanti con ottimismo. Le sfide in atto, come sappiamo, per ogni settore della nostra industria, sono molte e impegnative; osservare il percorso intrapreso da Angelantoni Industrie e dal suo management con assoluta determinazione rasserena sul Futuro, perché dimostra che le nostre aziende continueranno ad esplorare le migliori opportunità e strategie per rafforzare la posizione competitiva e mantenere la propria leadership; hanno mezzi e risorse per adattarsi alle continue richieste del mercato e della società".