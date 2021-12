Green pass, da oggi l'obbligo sui mezzi pubblici: "Centinaia di famiglie in difficoltà per mandare i figli a scuola"

Stamattina molti ragazzi frequentati le scuole medie, superiori e l'Università nella nostra regione (come in tutta Italia) non sono potuti salire sui mezzi pubblici, in quanto a partire da oggi è entrato in vigore il nuovo decreto legge che prevede di esibire il green pass per utilizzare la pubblica mobilità. Ma quanti non hanno ritenuto opportuno vaccinare i propri figli, specialmente se minori e non possono ricorrere all'effettuazione di un tampone ogni 48 ore (ricordiamo che il costo per i minorenni è di 8 euro), si sono ritrovati in serie difficoltà.

A questo proposito, cinque associazioni familiari aderenti al Forags Umbria hanno espresso, attraverso un comunicato stampa, il "grave colpo al diritto allo studio per i nostri ragazzi e l’allarme per la forte discriminazione che colpisce gli studenti che hanno la necessità di servirsi del trasporto pubblico".

Per ovviare con urgenza alla situazione di immenso disagio nella quale si sono ritrovate anche in Umbria, come in tutta Italia, migliaia di famiglie, il Forum delle associazioni genitoriali chiede agli amministratori regionali che siano perlomeno garantiti tamponi gratuiti e senza attese a chi si trova in questa situazione, ricordando che "non tutti i genitori possono provvedere a tre tamponi a settimana per ciascun figlio o accompagnarli a scuola in auto".

Il Forags Umbria sottolinea, inoltre, che il diritto alla cura dei propri figli così come il diritto allo studio sono previsti dalla Costituzione italiana (art. 30) e attende una celere risposta delle istituzioni preposte.

Nel frattempo l'unica certezza restano i forti disagi per tante famiglie, già fortemente provate da quarantene, limitazioni alle attività extra scolastiche e didattica a distanza nei casi di contagio.