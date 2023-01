GRANDI OPERE | Ministero premia Umbra Acque e Auri sul progetto stop perdite: "13 milioni i metri cubi recuperati"

Con un progetto mirato e di grande impatto Auri e Umbra Acque sono riuscite a conquistare 25 milioni di euro nell'ambito del Pnrr con tanto di via libera del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasposti. Il progetto presentato si è classificato al quarto posto della seconda tranche della graduatoria nazionale di 160 imprese. E porta a 50milioni i fondi a disposizione per mettere mano a nuove reti e tubature.

Obiettivo: la riduzione delle perdite delle reti idriche, passando a livello generale dall’attuale 45% al 30% (in soli tre anni di lavori) mentre per il Comune di Perugia si passerebbe dal 38% al 29%, equiparandolo, pertanto, alle gestioni più efficienti del territorio nazionale. In totale saranno oltre 13 milioni i metri cubi di acqua recuperata sul territorio gestito da Umbra Acque. “L’obiettivo per tutti - continua il Sindaco - è quello di intervenire sulle nostre reti riducendo in pochi anni quelle che sono le perdite, così da allinearci alle gestioni più efficienti del territorio nazionale.”