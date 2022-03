GO internet, sostegno alla digitalizzazione per le PMI del territorio

Dal primo marzo il Governo ha dato via al voucher connettività, una misura che permette alle micro, piccole e medie imprese di richiedere un contributo per abbonamenti a internet ultraveloce, nell'ottica di incentivare la digitalizzazione. In particolare, la misura prevede l'erogazione di un contributo tra 300 e 2.500 euro per abbonamenti di 18 o 24 mesi a connessioni in velocità di download pari ad almeno 30 mega. Un’opportunità unica per le PMI del territorio.

GO internet è uno degli operatori accreditati a cui è possibile appoggiarsi per la richiesta dell'incentivo. La società di telecomunicazioni con sede a Gubbio, negli ultimi tempi ha iniziato a interessarsi di servizi offerti a partite IVA e piccole e medie imprese. La società umbra, tramite accordi con Telecom Italia e Open Fiber, garantisce copertura su tutto il territorio regionale sia in fibra ottica FTTC, che in fibra ottica FTTH a 1000 mega e a 2,5 giga. GO internet ha già lavorato nell'erogazione dei voucher a privati, lavorando con 3000 clienti che si sono rivolti a loro grazie a quest'opportunità, garantendo esperienza nel servizio.

Alle aziende vengono proposte diverse soluzioni, in modo che ogni cliente possa selezionare quella più adatta alle sue esigenze. Il voucher A da 300 euro è destinato a connettività con più di 30 mega. L'opzione B è dedicata a imprese che vogliono raggiungere il giga di velocità in download e viene erogato un contributo di 500 euro. Infine, il voucher C viene riservata alle aziende che necessitano di una connessione in fibra FTTH e garantisce alle società una connessione da 2,5 giga, gratuita per 24 mesi grazie al contributo dello Stato di 2.000 euro.

L'intento di GO internet è quello di rinnovare le strutture ormai datate delle PMI e aiutarle, in questo momento di difficoltà economica che impatta sul comparto produttivo, ad alleggerire la spesa della connettività.

Le aziende che possono fare richiesta per il voucher connettività sono tutte le imprese iscritte al REA, con un massimo di 250 dipendenti e un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro. Si può richiedere un solo voucher per partita iva, e il valore del singolo può variare da un minimo di 300 a un massimo di 2500 euro. Viene erogato per i nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti.

L'operatore GO internet nasce a Gubbio, e da operatore regionale diviene nazionale, quando dal 2020 ha iniziato a operare su tutta Italia, utilizzando tecnologie wireless LTE di quarta e quinta generazione (4G e 5G). Ad oggi, grazie a un processo di trasformazione, offre ogni tipo di tecnologia a linea fissa sia a privati che a imprese.