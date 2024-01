Grandi Magazzini Fioroni, fatturato record nel 2023: più 8%. Previste due nuove aperture per il gruppo Emisfero, Emi, Hurrà e Cash&Carry

Nell'anno record dei Grandi Magazzini Fioroni arrivano altre buone notizie sul fronte occupazione: previste almeno altre due strutture commerciali per il biennio (2024-2025) e questo vuol dire una cinquantina di assunzioni in Umbria che si andranno a sommare agli attuali 1200. La struttura maggiore già avviata è quella di Umbertide dove sorgerà entro la fine dell’anno un supermercato Emi. Altro punto da aprire in Umbria sarà deciso in primavera. Complessivamente la direzione prevede la nascita in due anni 18 centri commerciali ell'area dove opera il Gruppo Gmf: ovvero Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio.

“Nel biennio 2024-2025 prevediamo – ha annunciato Giancarlo Paola, Direttore commerciale Gruppo Unicomm – almeno 18 aperture, di cui 8-9 da realizzare già quest’anno, in tutte le regioni presidiate, con investimenti pari a circa 250 milioni di euro, compresi importanti investimenti per lo sviluppo di strutture logistiche”. Un bilancio da record dicevamo per la perugina Gmf - marchi collegati: EMISFERO ipermercati - EMI supermercati, HURRA’ soft discount, C+C Cash&Carry - che registra un +8 per cento di fatturato sul 2022. Per quanto riguarda la casa madre, il Gruppo Unicomm, si potrebbe definire ‘un anno oltre le aspettative’, grazie al fatturato in crescita del +16% a totale gruppo, e del +14,2% a parità di rete.