Nomine & Poltrone - Omar Di Curzio, nuovo presidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio Umbria

Cambio al vertice del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria. Omar Di Curzio è il nuovo presidente e subentra a Fabio Serafini chiamato ad altri incarichi. Mentre il Comitato di Presidenza è ora formato dai due vicepresidenti Francesco Botondi e Barbara Mencaroni, Fabrizio Marcaccioli e Valentina Fausti.

Giovanissimo, appena 24 anni ma già con una solida esperienza nel settore ricettivo, dove opera da tempo la sua famiglia dividendosi tra Cascia e Roma nella gestione di più attività alberghiere, Omar Di Curzio ha le idee chiare sul ruolo del Gruppo Giovani Imprenditori nel mondo Confcommercio e su come intende interpretarne la guida.

“Noi pensiamo che il compito di un Gruppo come il nostro sia di creare un ambiente quanto più possibile attivo e dinamico, di cui possa beneficiare tutto il sistema Confcommercio e tutte le imprese umbre.”

Secondo gli ultimi dati Unioncamere, sia in Italia che in Umbria, si assiste a un calo continuo delle imprese giovanili.

“Fare impresa non è facile, ma non è nemmeno impossibile”, aggiunge Omar Di Curzio. “Il messaggio che intendiamo trasmettere ai giovani che vogliono tentare questa strada è che non sono soli. In un sistema organizzato come Confcommercio, possono trovare aiuto e sostegno nel momento delicato dell’avvio dell’impresa e anche dopo.

Da anni, il nostro Gruppo è impegnato nella diffusione dei temi legati alla cultura d’impresa, dalla gestione aziendale alle nuove tecnologie e strategie di comunicazione.

Migliaia di imprenditori umbri, di tutte le età, hanno già partecipato attivamente al nostro programma Crescimpresa, un format che continueremo a portare nei maggiori centri dell’Umbria per diffondere nel modo più capillare possibile le competenze oggi necessarie per avere una impresa di successo”.