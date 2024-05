Ristorazione in Umbria: calano i numeri (-1,8% in Umbria), ma c’è chi investe nel digitale e nel green

In Umbria calano le attività che si occupano di ristorazione, ma chi resiste innova puntando su digitale e green. Economia e ospitalità sono i temi della Giornata della Ristorazione Fipe Confcommercio del prossimo 18 maggio, che si celebra anche in Umbria con l’obiettivo di accendere i riflettori su un settore che ricopre un ruolo fondamentale per l’economia e l’identità di un territorio.

LA RISTORAZIONE IN UMBRIA

A dicembre 2023, in Umbria erano 4.654 le imprese della ristorazione, in leggera contrazione rispetto all’anno precedente (-1,8%). Di queste, 1.879 sono bar, 2.707 sono ristoranti, take away, gelaterie e pasticcerie e 64 le aziende che offrono servizi di banqueting e catering.

In Umbria, il 33,4% delle imprese è gestito da donne, contro una media nazionale del 28,9% e con una più alta incidenza nel canale bar dove rappresentano il 37% del totale.

Le imprese guidate da giovani under 35 sono il 10,2% del totale. Mentre le attività sotto il controllo di imprenditori stranieri sono il 12,9% del totale, appena sotto la media nazionale del 13,8%.

TANTE SFIDE PER UN SETTORE IN TRASFORMAZIONE

“Il 2023 è stato tutto sommato un buon anno per la ristorazione e per il 2024 le aspettative degli imprenditori restano prudentemente positive, nonostante le tante sfide ancora aperte”, commenta il presidente di Fipe Umbria Confcommercio Romano Cardinali.

“Anche in Umbria, abbiamo dovuto registrare una contrazione del numero delle imprese. Ma assistiamo anche ad un rafforzamento delle competenze e un aggiornamento dei format, grazie al progressivo apporto di tante imprenditrici e di tanti giovani che decidono di mettersi in proprio. Il settore è in trasformazione, come è testimoniato anche dalla spinta ad investire e ad innovare documentato dall’ultimo Rapporto Fipe, secondo il quale nel 2023 oltre il 50% degli imprenditori ha effettuato uno o più investimenti in chiave green e digitale e un numero altrettanto importante prevede di investire quest’anno. Sono segnali di fiducia che meriterebbero di essere ulteriormente sostenuti da politiche che riconoscano alla ristorazione il ruolo che ha nell’economia e nella società”.

La Giornata della Ristorazione è organizzata da Fipe Confcommercio con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo.