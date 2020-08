Estate 2020, il sagrantino style piace agli italiani: a Giano un luglio e agosto quasi tutto sold out

Altre conferme del fatto che l'Umbria è stata una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze estive ai tempi del Covid19. Tantissimi hanno scelto i luoghi magici e sicuri dei borghi del sagrantino. A Giano dell'Umbria i dati sono ottimi: “Albergatori e titolari di agriturismi e bed & breakfast mi riferiscono di un tasso medio di occupazione delle proprie strutture vicino al 100% nei weekend e superiore al 75% nei giorni feriali: siamo molto contenti per la fondamentale boccata d’ossigeno per le imprese del settore, che offre oltre 310 posti letto nel nostro territorio, così come del rinnovato incentivo per i consumi, attuato anche grazie al ritorno di tanti gianesi lontani nelle seconde case, che hanno scelto di passare qualche giorno di vacanza qui da noi sia per il legame affettivo col territorio, ma anche per la sicurezza da un punto di vista sanitario. Come amministrazione comunale – conclude il primo cittadino - stiamo facendo quanto possibile per promuovere il territorio, tanto attraverso i media e i social network, come in occasione del recente video promozionale, quanto con eventi e iniziative che vedranno la luce già a settembre e ottobre”.

Soddisfatta anche l’assessore allo sviluppo economico e commercio che auspica una “ulteriore è rinnovata sinergia tra le strutture ricettive e turistiche del territorio, valorizzando al contempo patrimonio culturale, ambientale e prodotti tipici quale volano dell’offerta per i propri clienti”, per cui l’amministrazione comunale “ha già avviato una fase preliminare di confronto tra operatori proprio per approfondire percorsi condivisi di sviluppo”.