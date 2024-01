"Ho creduto da sempre nel progetto Città del Cioccolato". Parole della presidente della Regione, Umbria Donatella Tesei. E ancora: "Ritengo questo uno degli elementi che contraddistinguono l’Umbria, con un forte potere promozionale e attrattivo. Sono felice che l’iniziativa sia stata considerata meritevole dell’attenzione e del sostegno regionale, attraverso la nostra partecipata Gepafin, con una operazione di supporto che è in linea con le nostre politiche a favore di start up e concreti progetti di sviluppo". In altre parole, annuncia una nota, "si è perfezionato negli scorsi giorni l’ingresso di Gepafin nel capitale sociale di Destinazione Cioccolato Srl S.B. previsto nel piano economico finanziario già oggetto di asseverazione negli scorsi mesi".

La Regione entra così nel progetto per il futuro del Mercato Coperto di Perugia e la sua trasformazione nella "Città del Cioccolato".

Il tutto, prosegue la nota, "è stato reso possibile grazie a Umbria Innova, il Raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) costituito da Gepafin e Artigiancassa Spa per la gestione degli interventi agevolativi a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese operanti nella regione Umbria".

"La presenza di Gepafin – sottolinea Carmelo Campagna, presidente di Gepafin – a seguito di approfondita istruttoria, conclude le attività di intervento finanziario della Programmazione 2014-2020. Un’iniziativa imprenditoriale significativa che punta a valorizzare alcuni elementi distintivi della nostra regione, che ha meritato pienamente il supporto della finanziaria regionale".

La presenza di Gepafin in Destinazione Cioccolato Srl S.B. è disciplinata da un patto parasociale che prevede un impegno da parte dei soci al riacquisto delle quote entro 60 mesi dal suo ingresso.

"L’intervento di Gepafin – evidenzia Vasco Gargaglia, presidente di Destinazione Cioccolato Srl S.B. – valorizza il nostro progetto imprenditoriale rendendolo ancora più credibile e capace di stimolare l’interesse di altri investitori, imprese e singoli cittadini che, come già comunicato fin dall’avvio del nostro percorso, potranno rendersi protagonisti assieme ai soci fondatori non appena verrà firmata la convenzione con il Comune di Perugia".

Nel frattempo, il 23 dicembre, la commissione di valutazione del progetto esecutivo del Comune di Perugia, presieduta dall’ingegnere De Micheli, ha convocato i progettisti di Destinazione Cioccolato per chiarire alcuni aspetti tecnici rispetto all’impianto generale del progetto che a questo punto si avvia alla fase finale dell’iter di approvazione prevista entro metà gennaio 2024. Un altro passo in avanti riguarda l’avvenuto ottenimento del parere favorevole dell’USL Umbria 1 che si unisce a quello già pervenuto da parte dei Vigili del Fuoco di Perugia. Rimane quindi di raccogliere il parere della Sovrintendenza che ha già effettuato dei sopralluoghi negli scorsi mesi, che hanno contribuito a chiarire alcuni aspetti progettuali.

"Il nostro Cda – conclude il presidente Gargaglia – ha anche lavorato alacremente in questi mesi al fine di selezionare le aziende che andranno a eseguire i lavori edili e impiantistici. Si tratta di realtà imprenditoriali locali che sono pronte ad attivarsi non appena sarà firmata la convenzione con il Comune di Perugia".