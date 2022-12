Gelato festival, la tappa umbra del "torneo" dei mastri gelatieri va a Luca Castellucci

La quarta tappa del calendario 2022-2025 di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group, va al gelatiere Luca Castellucci della gelateria Demetria di Santa Maria degli Angeli. Ha conquistato la giuria il suo "Davanti al camino", ovvero rema alla vaniglia e cannella variegata con vino Sagrantino e marroni di Spoleto

La gara, che si è svolta nella sede di Lr Forniture, ha coinvolto 17 gelatieri umbri provenienti dalle province di Perugia e Terni. La giuria ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma nel 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della finale mondiale del 2025. Gusto, struttura, creatività e presentazione verbale ed estetica sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare il gusto portato in competizione e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto (vedi elenco di tutti i partecipanti nell’ultima pagina).

Accederanno alle prossime fasi della competizione anche Azzurra Tiburzi della Gelateria Central Bar di Foligno (Perugia) con il gusto “Rocciata” (gelato con mele, cacao, cannella, alchermes, pinoli, noci e uvetta), Luca Manini della Gelateria Dulcinea di Bettona (Perugia) con il gusto “Le Notti in Bianca” (crema al lime con crumble al cocco), Federico Angeletti della Gelateria Be Bop di Castiglione del Lago (Perugia) con il gusto “Yogurt greco, miele e noci” (yogurt greco, aromatizzato al miele agrumato con noci Pecan caramellate), Michele Mancini del bar Gelateria Europa di Ponte San Giovanni (Perugia) con il gusto “Il Bacio della Pieve”, Tommaso Catorci della Gelateria Il Quinto Vizio di Corciano (Perugia) con il gusto “Incontro tra Mondi” (gelato al Pistacchio, vaniglia, cardamomo e stracciatella al pistacchio)