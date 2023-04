Imprenditrice umbra conquista le star di Hollywood: “Gelato fatto con materie prime freschissime e a chilometro zero”

Una tradizione tramandata di generazione in generazione, partita dal borgo di Castel Viscardo. Correva l’anno 1982 quando Giovanni e Felicita Pasqualetti decisero di aprire la prima gelateria, a pochi passi da Orvieto. Alla fine degli anni ottanta poi ci fu il passaggio in piazza Duomo, nel cuore pulsante della città della rupe. La figlia Patrizia, sulla scia dei genitori, proseguì un percorso che ora l’ha portata, da cinque anni in America, dove detiene due attività distinte.

L’imprenditrice racconta alcuni passaggi significativi afferenti alla propria attività: “Nella mia gelateria di Beverly Hills è venuto a salutarmi anche il mio conterraneo umbro Brunello Cucinelli. Al momento ho un locale a Los Angeles e uno nella Silicon Valley, tanto che spesso forniamo i nostri gelati alla Apple. Nelle due gelaterie lavorano una ventina di collaboratori. Tuttavia il nostro obiettivo è diffondere il brand anche in altre città, tra cui New York”.

Le caratteristiche: “Abbiamo mantenuto sempre un punto fermo ossia l'alta qualità del prodotto. Il nostro gelato è fatto solo con materie prime freschissime e quando possibile a chilometro zero. Anche qui in America". Con Patrizia a Los Angeles si è trasferito anche Corrado, il più piccolo dei due figli, proprio per proseguire la storia dei Pasqualetti. Nel frattempo, in California, è convolata a nozze con Matt Kelly: “Un ex broker finanziario, ma ora l'ho messo a fare il gelato”. Ed il ritorno in Italia? “Lo farò coltivando il sogno di introdurre nel mio paese il titolo di chef del gelato”.

Sono molteplici le star che si recano dalla signora Patrizia: da Harrison Ford a Daniel Reynolds, fino Chad Smith e Rocky Bleier. A Los Angeles, tra i suoi clienti più affezionati ci sono anche Elisabetta Canalis, Joe Bastianich, Dominique Cren, Nancy Silverston ed Angelo Greco.