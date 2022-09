Gara pubblica per il servizio di trasporto, giornata di sciopero indetto a Cgil e Cisal: "Alta adesione. Messaggio alla Regione"

"Tra il 70-80 per cento": è l'adesione dichiarata allo sciopero da parte della Cgil e Cisal che hanno manifestato contro i parametri previsti dalla Regione per la gara di appalto del servizio pubblico dopo anni di attesa. “Vogliamo ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che oggi hanno deciso di sacrificare una giornata del loro stipendio - affermano Ciro Zeno della Filt Cgil Umbria e Christian Di Girolamo, della Faisa Cisal - perché sappiamo quanto questo sacrificio sia pesante in un momento come questo. Ma questo è il momento di lottare e chi ha deciso di non farlo è evidentemente rassegnato alla destrutturazione di un servizio pubblico fondamentale che si ripercuote poi nel diritto di tutte le persone alla mobilità”.

Nel corso del presidio svolto stamattina in piazza Italia, sotto i palazzi della Regione, e partecipato da decine di lavoratrici e lavoratori del Tpl, Filt e Faisa hanno anche denunciato “l’atteggiamento estremamente scorretto e apertamente antisindacale dell’assessore Melasecche, che ha convocato una nuova riunione sulla gara del Tpl per fine mese, scegliendosi i sindacati ed escludendo quelli più rappresentativi, perché evidentemente in disaccordo con lui. Ci sono certamente gli estremi - concludono Zeno e Di Girolamo - per aprire una procedura in prefettura per comportamento antisindacale. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi”.