Gambero Rosso, ’Extravergine migliore d’Italia è quello di Giano dell’Umbria: sua maestà “Selezione N. 6”

Vengono svelati a poco a poco i Migliori Extravergini d’Italia selezionati dalla guida agli Oli d’Italia 2021 del Gambero Rosso che, in questa 11° edizione, vede l’Umbria sul podio nazionale grazie agli oli: Extravergine Selezione N. 6, Monocultivar Moraiolo e Monocultivar San Felice, prodotti dall’Agricola Locci di Giano dell’Umbria.

A ricevere il riconoscimento delle Tre Foglie, punteggio massimo assegnato dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso, il “Selezione N. 6” un blend di sei cultivar: moraiolo, San Felice, frantoio, leccino, pendolino e tendellone; prodotto per la prima volta questo anno in edizione limitata, intorno alla fine di ottobre 2020. Il Selezione n. 6 è frutto di un lavoro accuratissimo: il censimento delle differenti varietà di piante di olive, la raccolta differenziata per varietà, la molitura separata, adattando il frantoio ai diversi tipi di olive, come dovessero servire alla produzione di oli monovarietali. Una volta ottenuti, gli oli, sono poi stati miscelati da Lorenzo fino ad ottenere il premiato Tre Foglie, un olio e.v.o. equilibrato ed elegante dai sentori erbacei.

Due foglie sono invece state assegnate ai due monovarietali: il Monocultivar Moraiolo, fatto con olive di solo moraiolo, raccolte nelle due ultime settimane di ottobre, è un olio dal sapore fruttato molto intenso, erbaceo, con note balsamiche e sentori di amaro e piccante molto persistenti; ed il Monocultivar San Felice, un olio che evidenzia l'erbaceo, il fruttato, con tratti di amaro e piccante ed un importante sentore di foglie di pomodoro; un olio particolarissimo, prodotto nella prima decade di ottobre con le olive raccolte dagli olivi secolari di San Felice, cultivar tipica del territorio di Giano dell’Umbria, nel cuore dei Colli Martani sottozona della Dop Umbria.



“Sette Foglie (in totale ndr) sono i riconoscimenti assegnati ai nostri prodotti, alla nostra giovane azienda e al nostro piccolo territorio – commenta Lorenzo Locci, che a soli 24 anni, nel 2016, ha fondato l’Agricola Locci a Giano dell’Umbria – Tre foglie per il blend “Selezione N. 6” e due foglie ciascuno ai nostri Monocultivar Moraiolo e Monocultivar San Felice. Riconoscimenti importantissimi, che ci ripagano del lavoro, della ricerca, della costanza e dell’impegno “in campo” e in frantoio, e ci stimolano ancora a migliorare e crescere. Questo è il primo anno che controlliamo l’intera filiera infatti, da ottobre scorso abbiamo messo in funzione il nostro frantoio di ultimissima generazione, a ciclo continuo ed estrazione a freddo realizzato per molire soltanto le nostre olive”.

