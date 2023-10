La porchetta umbra: dove trovare i migliori panini secondo il Gambero Rosso

Ci sono giorni in cui la voglia di mangiare la porchetta diventa irresistibile. Il profumo del maiale, disossato e farcito con erbe aromatiche, sale e pepe, e poi arrostito allo spiedo per diverse ore, diventa un sogno ad occhi aperti.

Fortunatamente la porchetta è un must have della cucina Umbra e i posti dove gustarla sono tanti, alcuni più speciali di altri. Quelli impareggiabili sono stati vagliati e approvati dalla guida Gambero Rosso che ha selezionato i migliori panini con la porchetta dell’Umbria.

Nel centro storico del capoluogo umbro troviamo la Bottega di Perugia, in piazza Morlacchi, che ormai da anni è tappa fissa per i buongustai. Piccola e accogliente, la bottega ha una sua precisa identità dalla quale è impossibile non essere attratti.

Spostandosi, ma non di molto, nella classifica del Gambero Rosso scopriamo il Chiosco della Porchetta - Antica Salumeria Granieri, in piazza Matteotti. Una ricetta di famiglia che attira autoctoni e turisti per provare la porchetta con il classico panino oppure con ricette più elaborate.

Non finisce qui, nella lista culinaria c’è anche Porcellino Divino che si trova a Santa Maria degli Angeli, dove poter abbinare la porchetta con panini, focacce e torte al testo, e Natalizi nella piccola frazione di Grutti a Gualdo Cattaneo, che da oltre 50 anni celebra la porchetta.

Sempre a Perugia troviamo la Porchetta di Costano, in piazza Partigiani, con una porchetta definita dalla celebre guida “succulenta, speziata alla perfezione, dalla crosta croccante e dalla carne tenera”.