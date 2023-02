Frecciarossa Perugia-Milano, l'annuncio della Regione: "Servizio confermato per tutto il 2023"

"Il collegamento con i Frecciarossa fra il capoluogo di regione, Milano e Torino, è confermato anche per tutto quest’anno, con possibilità di estensione fino al dicembre 2024". Lo annuncia, con una nota, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

La giunta Tesei, aggiunge Melasecche, "ha approvato, su mia proposta, lo schema di contratto per l’affidamento dei servizi di media lunga percorrenza interregionali Perugia-Arezzo, e viceversa, in continuità con i servizi ferroviari di Alta velocità da/verso Milano/Torino, con fermate intermedie a Terontola, Arezzo, Firenze S.M. Novella, Bologna, Reggio Emilia Medio Padana, Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi e ha autorizzato l’Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale a sottoscrivere il relativo accordo contrattuale con la Direzione Business AV di Trenitalia".