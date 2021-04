Fondimpresa Umbria: 10 milioni di euro per uscire dalla crisi in favore di micro e piccole imprese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Fondimpresa, il fondo per la formazione interprofessionale di Confindustria, CGIL, CISL e UIL ha stanziato con l’Avviso 2/2020, 10 milioni di euro per la formazione delle micro e piccole imprese. In un momento delicato e particolare come quello che stiamo vivendo, Fondimpresa ha attuato importanti iniziative per fronteggiare al meglio la doppia emergenza, sanitaria ed economica, che sta colpendo il Paese così duramente. Infatti, oltre alle disposizioni relative alla trasformazione delle attività in Teleformazione e le proroghe concesse su presentazioni ed attività,

Fondimpresa, con l’Avviso 2/2020, ha inteso mandare un segnale forte mettendo a disposizione 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi condivisi, esclusivamente interaziendali rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti. Ogni singola impresa partecipante ai piani presentati a valere sull’Avviso 2/2020 si vedrà concedere un contributo aggiuntivo per un importo compreso tra 1.500,00 e 3.500,00 euro, in base a quanto previsto dal regime di aiuti prescelto sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto Formazione aziendale, secondo le modalità e le condizioni previste dall'Avviso. Il finanziamento massimo ammissibile non potrà superare l’importo complessivo di 40.000 euro.

La presentazione delle domande sarà consentita fino alle ore 13:00 del 30 giugno 2021. Per informazioni generali sulle modalità di accesso all’Avviso sono attivi gli sportelli di prima assistenza delle Articolazioni Territoriali di Fondimpresa. L’O.B.R. Umbria A.T. di Fondimpresa rimane a disposizione delle imprese ai seguenti recapiti: 075-5838328/075-58201 obrumbria@fondimpresa.onmicrosoft.com. I quesiti di natura esplicativa dell’Avviso, nelle fasi di attivazione e di presentazione del Piano, devono essere inviati tramite compilazione della form al link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/, selezionando Conto Formazione - Categoria “Attivazione/Presentazione Piano” – Sottocategoria “AvvisoPMI”.