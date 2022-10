Fondi Ue, Fondazione Perugia promuove l'Atelier di europrogettazione

Acquisire metodologie e strumenti per formulare e presentare proposte progettuali a valere sui bandi europei. Con questo obiettivo Fondazione Perugia ha ideato il programma Atelier di Europrogettazione che mette a disposizione di enti pubblici e organizzazioni del terzo settore competenze nell’ambito della progettazione internazionale, soprattutto nei settori dell’educazione, istruzione e formazione, volontariato ed inclusione sociale, arte, attività e beni culturali.

L’Atelier si configura non come un corso di formazione ma come uno spazio all’interno del quale è possibile sviluppare la conoscenza dei programmi europei e individuare e definire idee progettuali finanziabili. L’Atelier propone percorsi di accompagnamento su misura, attraverso attività di mentoring, tutoring e assistenza tecnico-progettuale, per consentire alle organizzazioni di partecipare ad una call europea.

Il programma si svilupperà in due fasi. Un primo incontro preliminare, aperto a tutti gli enti e organizzazioni interessati, durante il quale Fondazione Perugia illustrerà le fasi in cui si svilupperà l’Atelier e condividerà i dettagli delle linee programmatiche entro cui sarà articolato il programma. L’incontro si svolgerà il 26 ottobre 2022 alle ore 10 nella Sala delle Colonne della Fondazione Perugia (Corso Vannucci 47).

Successivamente, le organizzazioni interessate potranno iscriversi al programma compilando il modulo on line sul sito di Fondazione Perugia entro le ore 12 del 28 novembre 2022. Fondazione Perugia selezionerà attraverso un’apposita commissione i gruppi che potranno partecipare al programma di seminari formativi e ai percorsi di mentoring e tutoring nell’ambito dell’Atelier di Europrogettazione.

Da qui in poi comincerà la seconda fase che sarà articolata in tre seminari della durata di due giorni ciascuno, che si svolgeranno in presenza nella sede di Fondazione Perugia.

I seminari, sviluppati per gruppi tematici, sono in programma:

il 14 e 15 dicembre 2022 - Cultura, imprese creative e culturali, turismo sostenibile

il 24 e 25 gennaio 2022 – Inclusione sociale e cittadinanza attiva

l’8 e 9 febbraio 2023 – Sistemi di educazione, istruzione e formazione

Infine, dopo gli incontri laboratoriali, l’Atelier accompagnerà le organizzazioni nella realizzazione delle progettualità fino alla presentazione della domanda per accedere ai finanziamenti europei.

“Con questo progetto – spiega Cristina Colaiacovo, presidente di Fondazione Perugia – abbiamo avviato un percorso sperimentale per la costituzione di un hub di competenze nel campo della progettazione internazionale, che possa diventare un punto di riferimento e sostegno stabile per le organizzazioni che intendono cogliere le nuove sfide progettuali anche in ambito europeo”.