In Regione spuntano altri 800mila euro di fondi non spesi da destinare alle piccole e medie imprese

Un nuovo aiuto alle piccole e medie imprese dalla Regione dell'Umbria che trova altri 800mila euro per rifinanziare il bando per l'innovazione.

La giutna regionale ha approvato il Bando di sostegno agli investimenti innovativi finalizzato al sostegno delle piccole e medie imprese che investono in innovazione, conseguendo un aumento di capacità produttiva e occupazionale.

Grazie allo scorrimento della graduatoria delle domande già pervenute con il precedente bando e a seguito dell’utilizzo efficiente dei fondi non spesi, è stato possibile ampliare ulteriormente il numero dei soggetti interessati.

Per l'assessore regionale Michele Fioroni si tratta di "una misura per supportare gli investimenti delle imprese anche in questo difficile momento".