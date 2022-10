Programma di sviluppo rurale, pronti 29 milioni di euro per la crescita competitiva e sostenibile dell'agricoltura umbra. “È stata approvata la modifica del piano finanziario del Programma di sviluppo rurale 2014/2022 presentata dalla Regione Umbria per la redistribuzione di circa 29 milioni di euro, grazie al quale riorienteremo risorse significative su misure strategiche per il consolidamento e la crescita della nostra agricoltura, quali quelle ambientali, biologico, benessere animale e ampliamento delle imprese condotte da giovani agricoltori”. Ad affermarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni.

“La riprogrammazione, valutata e condivisa con i rappresentanti del mondo agricolo, nello specifico – spiega - ci consente di ottimizzare l’impiego di risorse residue per 28 milioni e 791mila euro. La maggior parte di queste, oltre 21 milioni, erano state assegnate per la Banda ultra larga: una dotazione finanziaria sovradimensionata rispetto al fabbisogno reale dell’Umbria – rileva l’assessore Morroni - Queste risorse, per un ammontare di circa 25 milioni, vengono ora rivolte alle misure a carattere ambientale, compreso il biologico, e per il benessere animale, proseguendo in quella strada virtuosa per lo sviluppo sostenibile che abbiamo intrapreso insieme alle aziende agricole e agroalimentare. I restanti fondi, poco meno di 4 milioni, andranno invece a incentivare altre due assi strategici: l’insediamento e la valorizzazione delle imprese condotte da giovani agricoltori, quale ulteriore impulso al ricambio generazionale e all’innovazione, e la formazione degli agricoltori e degli addetti al settore agricolo”.