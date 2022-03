Programmazione di sviluppo rurale: oltre 19 milioni di euro per i progetti dei giovani agricoltori

Oltre 19 milioni di euro per gli investimenti dei giovani agricoltori. Si amplia così la platea dei beneficiari degli aiuti con le risorse del fondo nazionale integrativo. "Sono stati destinati agli investimenti proposti dai giovani agricoltori, non ancora finanziati per carenza di risorse, gli oltre 19 milioni di euro che la Regione Umbria ha ottenuto dal riparto del fondo nazionale integrativo a seguito dell’estensione fino al 2022 della programmazione di sviluppo rurale" ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni.

Il bando del "Pacchetto Giovani" pubblicato nel 2017 ha avuto 609 domande di aiuto poste nella seconda graduatoria. Sono state finanziate 192 aziende e, ad oggi, ne rimangono non finanziate 417, di cui 133 riferite al solo premio di primo insediamento, mentre le restanti 284, oltre al premio, hanno previsto investimenti strutturali. Queste ultime potranno accedere ai nuovi finanziamenti secondo le modalità approvate dalla Giunta.

"Una ulteriore spinta alla valorizzazione dell’imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale dell’agricoltura umbra, asse strategico per il suo futuro – rileva Morroni – Abbiamo definito le linee di intervento in base alle quali potrà essere ampliata la platea dei giovani beneficiari degli aiuti previsti dalle misure del Psr, soddisfacendo un maggior numero di domande collocate utilmente nella seconda graduatoria del ‘Pacchetto Giovani’, non finanziabili finora per carenze di fondi, e, nello specifico, quelle relative agli investimenti strutturali".