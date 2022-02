Filiera del luppolo, bando da un milione e mezzo di euro attivato dalla Regione Umbria

Un milione e mezzo per incentivare la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore della coltivazione e trasformazione del luppolo e valorizzare la qualità della produzione umbra. Uno specifico bando è stato infatti attivato dalla Giunta regionale "per dare impulso a una produzione strategica per il nostro Paese, e che in Umbria sta prendendo piede con successo - spiega Roberto Morroni, assessore regionale all'Agricoltura -, con la volontà di sostenerla nella conquista di un ruolo da protagonista a livello nazionale”.

Il settore del luppolo "è di grande interesse per l’Umbria - rileva ancora l’assessore - una coltura non tradizionale, con un elevato valore aggiunto che rappresenta un’opportunità preziosa per i territori marginali e per le riconversioni delle produzioni. Spingendo sull’aggregazione fra imprese e sull’eccellenza del prodotto, infatti, l’Umbria potrà essere sempre più competitiva. La finalità del bando, non a caso, è quella di aumentare la capacità produttiva e intercettare la domanda di mercato crescente a livello globale, dando un contributo anche alla promozione dei birrifici artigianali che abbisognano di un luppolo di qualità”.

Il bando regionale, che sarà pubblicato a breve, prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per interventi da parte di imprese agricole e di 500mila euro per interventi nel settore della trasformazione da parte di imprese agroindustriali, a valere sulle risorse del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria (sottomisura 16.4).

“Sono complessivamente 38 i milioni di euro che la Regione ha destinato allo sviluppo di filiere nei settori produttivi di rilevanza strategica - ricorda ancora Morroni - quali il settore cerealicolo, lattiero caseario, quello per la coltivazione e trasformazione del nocciolo, l’olivicoltura e la tartuficoltura. Ora il quadro si fa completo con l’attivazione del bando che incentiva la filiera del luppolo - conclude l'assessore - proseguendo nel processo virtuoso verso un’agricoltura sostenibile”.