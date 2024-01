Eurochocolate cerca personale per l'edizione di primavera 2024 a Perugia: come fare domanda

Eurochocolate cerca personale per l'edizione Spring 2024 che si terrà a Perugia dal 15 al 24 marzo ai Giardini del Frontone.

Una nota annuncia che "sono aperte le candidature per la selezione del personale che sarà impiegato nell’evento più goloso. Eurochocolate è pronta a individuare circa 150 collaboratori per i ruoli di venditori, promoter, hostess, e animatori presso gli stand e le aree di animazione che comprendono attività commerciali, promozionali, ludiche, di intrattenimento e degustazione".

I candidati "dovranno aver compiuto i 18 anni e aver conseguito il diploma, avere una spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità e disponibilità. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. È inoltre richiesta la residenza o domicilio nella provincia di Perugia - almeno durante i giorni dell'evento - e la disponibilità a spostarsi autonomamente verso/da la sede di lavoro".

L’inquadramento del personale, prosegue Eurochocolate, "si atterrà a quanto previsto dal vigente contratto nazionale del settore commercio e dall’accordo quadro aziendale stipulato con le principali organizzazioni sindacali". Il pagamento delle spettanze avverrà "il 15 aprile 2024".

Ecco come fare domanda. "Per inviare la propria candidatura è sufficiente collegarsi al sito, accedere alla sezione Lavora con noi , seguire le indicazioni e compilare i campi suggeriti. Ogni candidato ritenuto idoneo a partecipare ai colloqui di selezione, riceverà un'e-mail di risposta completa di tutti i dettagli, tra cui la data e l'orario della convocazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere via WhatsApp al numero 3924284384".