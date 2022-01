Eurochocolate assume personale per l'edizione di primavera, come fare domanda

Eurochocolate annuncia con una nota che "sono aperte le candidature per lavorare negli stand" dell'edizione di primavera a Perugia, in programma dal 25 marzo al 3 aprile.

I candidati, spiega Eurochocolate, "dovranno aver compiuto i 18 anni e aver conseguito il diploma, avere una spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. È inoltre richiesta la residenza o domicilio nella provincia di Perugia, almeno durante i giorni dell’evento, e la disponibilità a spostarsi autonomamente verso/da la sede di lavoro".

Per inviare la propria candidatura, prosegue Eurochocolate, "è sufficiente collegarsi al sito, accedere alla sezione Lavora con noi (www.eurochocolate.com/lavora- con-noi) e seguire le indicazioni. Ogni candidato ritenuto idoneo a partecipare ai colloqui di selezione, in programma nel mese di Febbraio, riceverà un’e-mail di risposta completa di tutti i dettagli, tra cui la data e l’orario della convocazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a selezioni2022@eurochocolate. com".