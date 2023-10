La svolta di Erreti | Da radio locale a network regionale del calcio umbro: torna la diretta domenicale dagli stadi

E' stata una delle prime radio libere dell'Umbria, nata negli anni '70, poi gli ottimi successi negli anni 90 fino ad arroccarsi a radio cittadina di qualità ma sempre più in difficoltà a trovare le risorse per portare avanti la missione informare-intrattenimento. Questa era Erreti (ex Radio Tadino) fino alla fine di agosto. Poi l'incredibile rinascita grazie all'entrata di nuovi pesanti e con un progetto chiaro e innovativo: sfruttare la piattaforma del Dab (che permette una copertura regionale totale), realizzare un App per essere sempre aggiornati e seguire i programmi (a livello nazionale) e mettere sui canali social e sul sito internet l'accesso via streaming per un'ulteriore copertura via internet.

COME ASCOLTARLA TRAMITE STREAMING

Il progetto porta la firma dei vertici di Ms Global Service srl - Sandra Monacelli e Stefano Sensi - che attualmente è iniziato la prima domenica di settembre scorso quando è andato in onda quello che è e sarà il programma di punto e di lancio a livello regionale: la diretta dai campi di calcio di tutta l'Umbria per le partite di serie D, Eccellenza e Promozione. Da tre anni, questo servizio a livello radiofonico, era stato interrotto. La nuova Erreti ha effettuato un investimento importante per ottenere dalla Federazione Calcio dell'Umbria i diritti radiofonici per tre anni (un lasso di tempo che dimostra quanto sia ambiziosa la nuova dirigenza) e l'accordo con alcuni storici portali del calcio dilettantistico come www.eccellenzacalcio.it diretto dal giornalista sportivo Nicola Agostini. Erreti non ha semplicemente ripreso il vecchio format della diretta sport ma è riuscito a scrivere domenica scorsa una importante pagina del giornalismo sportivo regionale: per la prima volta tutti i campi collegati sono intervenuti senza aspettare il proprio turno o la chiamata per segnalare goal, calci di rigore o situazioni particolari. Una formula radiofonica sugli stessi livelli di quella adottata a livello nazionale dalla Rai e da Sky. La redazione sportiva è gestita dallo speaker storico Enrico Brunetti e in regia due mostri sacri del settore, ovvero Marco Coldagelli e Antonello Angeli.

Il mese di settembre è stato fondamentale per farsi conoscere e i dati parlano chiaro: accessi tramite streaming oltre il 290 per cento del mese precedente, copertura Dab oltre il 90 per cento. Le news regionali e gli approfondimenti - non più locali ma riguardanti tutta l'Umbria - saranno di competenza del direttore responsabile Roberto Casaglia. Acquisto pesante per la musica e programmi di intrattenimento: l'ex Onda Libera Gabriele Gaggioli. "Il nostro grande obiettivo - hanno spiegato Sensi e Monacelli - è quello di diventare nel futuro prossimo una radio con molti programmi e dirette relative allo sport umbro, ma autorevole a livello di notizie e approfondimento. Con Gaggioli poi siamo certi di aver trovato l'uomo giusto per l'intrattenimento e la selezione della migliore musica del momento, con un particolare occhio di riguardo a quella italiana".