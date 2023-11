ECCELLENZE UMBRE Marco Caprai premiato dalla guida "100 vini e vignaioli d'Italia"

Nuovo, importante, riconoscimento per Marco Caprai, l’uomo del Sagrantino ma non solo. Il nuovo premio arriva per il suo valore etico, riconosciuto anche dall’UNHCR, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati, che ha insignito l’imprenditore umbro e la sua cantina, l’Arnaldo Caprai, con il titolo «Welcome. Working for refugee Integration», per aver dato a più di 200 richiedenti asilo un lavoro nell’azienda, favorendo così l’integrazione.

Il premio è stato uno dei quattro assegnati ieri a Milano (3 ad associazioni e uno a un singolo, Caprai appunto) nel corso della presentazione della guida 100 vini e vignaioli d’Italia firmata da Luciano Ferraro e James Suckling, uno dei più influenti wine critic internazionali, ed edita dal Corriere della Sera.