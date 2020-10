Fornitura di energia elettrica per le aziende associate e i dipendenti, l'offerta di Confimi industria Umbria e A2A

Confimi Industria Umbria ha siglato con A2A un accordo quadro, per avviare la promozione della fornitura di energia elettrica e dei servizi di efficienza energetica, a condizioni esclusive dedicate alle imprese associate al Sistema Confimi Industria Umbria e dei suoi dipendenti.

A2A, la più grande multiutility italiana con più di 100 anni di storia e di esperienza, è all’avanguardia nei servizi per il territorio e nelle soluzioni tecnologiche, con un modello di business che crea valore condiviso e sostenibile nel tempo.

L’impegno quotidiano di A2A è progettare la Città2a: una città intelligente, sostenibile, connessa, luminosa, pulita, confortevole, efficiente e rispettosa delle persone. Insieme a Confimi Industria Umbria vuole essere protagonista della transizione energetica, credendo nell’economia circolare e nell’open innovation.

"Tale convenzione – dichiara il presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini - si inserisce nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a supporto dello sviluppo delle PMI e rappresenta una formidabile opportunità per tutte le nostre imprese associate che potranno essere più competitive grazie all’abbattimento dei costi e all’ottimizzazione energetica. Tema, quello dei costi energetici – continua Angelini – portato all’attenzione, da parte delle nostre imprese associate anche ai tavoli del governo, in quanto le PMI italiane hanno un costo per l’energia elettrica superiore di 17 punti percentuali rispetto alla media europea".

"La partnership con Confimi Industria Umbria – spiega Sara Albricci, Responsabile Canale Accordi Quadro & Convenzioni, nasce con lo scopo di creare una sinergia tra l’associazione e le imprese presenti sul territorio umbro, fornendo servizi di valore aggiunto oltre alla vendita delle commodity luce & gas da proporre a tutti gli associati tramite un’assistenza diretta e presente sul territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.