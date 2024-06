Perugia e commercio, l'Emisfero di via settevalli cambia look, potenzia settori e tocca quota 130 collaboratori

Un nuovo look, con tanto di potenziamenti dei servizi e del personale, per uno dei maggiori ipermercati del comune di Perugia: ovvero l'Emisfero di via Settevalli che è stato totalmente rinnovato. In servizio ci sono ora oltre 130 collaboratrici e collaboratori; un'azienda ormai tra le più grandi in città per quanto riguardo il fronte dell'occupazione, in gran parte molti giovani.

LE NOVITA' - Uno degli elementi di distintività di Emisfero, sono i banchi serviti della carne, del pesce, della salumeria con personale esperto pronto ad assistere i clienti e ad offrire soluzioni già pronte sia per il menu di ogni giorno, che per delle occasioni speciali, con un ampio assortimento dei sapori del territorio. Altro elemendo di forza è la panetteria e pasticceria con panificazione interna: pane, pizza, dolci e tante golosità pronte in ogni momento della giornata oppure da prenotare per festeggiare momenti speciali.

Grande spazio è poi dedicato al mondo del salutistico, con prodotti senza glutine dietetici, sostitutivi del pasto, “free from” (senza lattosio, senza zucchero ecc.), alla cantina, con oltre tantissime etichette fra vini e birre, fino agli alimenti per gli animali domestici. Tantissime sono anche le proposte dei reparti tessile, elettrodomestici e telefonia ed un nuovo reparto dedicato alle piante fiorite.

L’assortimento completo, i servizi, sono segnali della volontà di servire il territorio migliorando sia la qualità della proposta senza perdere di vista la convenienza, in un momento che necessita di forte sensibilità al risparmio e al contenimento dell'inflazione. Per porre freno all’inflazione, Emisfero ha messo nero su bianco un paniere di oltre 500 prodotti con prezzi calmierati.

LA SPESA ONLINE O TRAMITE APP - Per un aggiornamento costante sulle offerte e promozioni dedicate i clienti Emisfero posso scaricare l’App dove sono facilmente consultabili, coupon, vantaggi e novità esclusive che premiano gli affezionati clienti Emisfero. Chi lo desidera può trovare lo stesso assortimento e la stessa convenienza acquistando on line attraverso il portale Così Comodo scegliendo di ritirare la spesa in punto vendita oppure facendola consegnare a case (per le zone nelle quali è presente il servizio)

L'AZIENDA - Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) guidato dalla famiglia Cestaro, con oltre 8.000 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Commerciale Srl e GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega)