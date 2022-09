Caro-Spesa, Paola (Emisfero): "Bloccati i prezzi per 500 prodotti e sconti per categorie. Fornitori pronti a fermare produzione"

Dopo il dossier di Altro Consumo, sulla spesa e sui punti vendita più economici, abbiamo fatto il punto sul caro-spesa con Giancarlo Parola. amministratore delegato di Gmf spa e direttore commerciale Unicomm (supermercati A&o e Famila, Ipermercati Emisfero) che con il marchio EMIFERO ha ottenuto il primo posto, secondo i consumatori, del "più conveniente" nel capoluogo.

?La nostra azienda - ha spiegato Paola - sta facendo tutto il possibile per non portare tutti gli aumenti che riceviamo dall?industria allo scaffale. L?aumento vertiginoso dell?energia elettrica sta mettendo a dura prova la tenuta economica di tutto il sistema produttivo del paese e diventa urgente un forte intervento del governo per limitarne i danni. Alcuni nostri fornitori ci annunciano che potrebbero addirittura fermare l?attività se non arriveranno aiuti concreti nei prossimi mesi".

Costo raddoppiato anche per le aziende GDO negli ultimi mesi. "Come Federdistribuzione siamo impegnati in un confronto con il Governo per trovare nel breve una disponibilità ad un concreto aiuto per scongiurare un vertiginoso aumento dell?inflazione. Abbiamo messo in piedi una serie di azione per aiutare i nostri clienti meno abbienti in un momento così difficile, tra questi un paniere di 500 prodotti a prezzi convenienti e bloccati, sconti per categorie specifiche di clienti".

IL GRUPPO UNICOMM

EMISFERO è un?insegna del Gruppo Unicomm di Vicenza che è una realtà del mondo della grande distribuzione italiana ed è associato al Gruppo Commerciale Selex. L?azienda ad oggi conta oltre 7.500 dipendenti ed è epresente in 7 regioni e 32 province italiane con più di 250 punti vendita diretti. Le 7 insegne attraverso cui il gruppo opera sul territorio nazionale sono: Emisfero per gli ipermercati, Famila, Mega ed Emi per le medie superfici, A&O per i negozi di prossimità, C+C Cash&Carry per l?ingrosso, Hurrà per i discount.