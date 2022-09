Un'economia più fraterna è possibile, ad Assisi mille giovani da tutto il mondo per "The Economy of Francesco" e in chiusura si attende anche il Papa

Dal 22 al 24 settembre la città di Assisi ospiterà “The Economy of Francesco”, l’evento internazionale che convoca mille giovani di tutto il mondo per progettare una nuova economia a misura d’uomo, per l’uomo. Si tratta del terzo appuntamento, il primo finalmente in presenza, per giovani imprenditori, economisti e changemaker ideato per condividere percorsi nuovi e firmare, nell'ultima giornata, un patto con il Santo Padre. Papa Francesco ha espresso sin dal lancio di questa iniziativa il desiderio di incontrare i giovani che da tre anni sono impegnati nel processo, voluto da lui stesso, di porre le basi per una nuova economia, più giusta, equa e fraterna.

Oggi la presentazione ufficiale dell'evento nella Sala Stampa della Santa Sede alla presenza di S.E. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno e Presidente del Comitato organizzatore di “Economy of Francesco”; Suor Alessandra Smerilli, F.M.A., Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Delegata per la Commissione Vaticana per il Covid-19 e Membro del Comitato scientifico di “The Economy of Francesco”; Lourdes Hércules, giornalista, staff di “The Economy of Francesco” (Guatemala); Tainã Santana, studente di economia (Brasile); Aiza Asi, dottoranda in Economia e Management (Filippine); Giulia Gioeli, dottoranda in Scienze dell'economia civile (Italia) e Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Presenti in sala anche il Professor Luigino Bruni, direttore scientifico di Eof e Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, entrambi membri del Comitato organizzatore di EoF.

A dare il senso a tracciare la rotta di Eof è stato il Vescovo di Assisi, Sorrentino: “Desideriamo che questo primo incontro in presenza, dopo tre anni di lavoro online, serva davvero a gettare le basi per una nuova cultura economica. Crediamo fortemente che questi giovani, partendo dal Patto che firmeranno con il Santo Padre, possano da qui in avanti aprire un dialogo con il mondo imprenditoriale, le istituzioni bancarie, i grandi colossi energetici e i centri dell’alta finanza. Attraverso un dialogo costruttivo e un confronto efficace si può davvero sperare di cambiare qualcosa. Assisi, da questo punto di vista, rappresenta un luogo-simbolo, una città-messaggio, una capitale spirituale per tessere questa rete di relazioni, perché prima della conversione economica viene quella umana e relazionale”.

Il programma

Il programma completo della tre giorni, che si svolgerà tra il teatro Lyrick e il Palaeventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico di Assisi, verterà sul resoconto delle idee ed esperienze generate in tutto il mondo in questi tre anni di lavoro. Tra gli speaker della manifestazione Vandana Shiva, Jeffrey Sachs, Kate Raworth, Gael Giraud, Sabina Alkire, Suor Helen Alford, Vilson Groh e Stefano Zamagni.

Non mancheranno momenti di visita e conoscenza della città come visite guidate alla Basilica di San Francesco e a quella di Santa Maria degli Angeli, e sarà offerto lo spettacolo “Il sogno” degli ospiti dell'Istituto Serafico.

Papa Francesco ad Assisi

Il 24 settembre, per la sesta volta, Papa Francesco torna ad Assisi per incontrare i giovani economisti, imprenditori e changemaker. Sarà l’evento clou di The “Economy of Francesco”. Il Santo Padre partirà alle 9 del 24 dall’eliporto del Vaticano per poi atterrare nel piazzale vicino al Palaeventi e spostarsi in auto fino al vicino teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli.

Ad accoglierlo all’esterno ci saranno tre giovani di EoF e il Vescovo Sorrentino, mentre all’interno del teatro riceverà il saluto del Cardinale Michael Czerny, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, delle massime autorità civili, i membri del Comitato organizzatore, i rappresentanti delle famiglie francescane e della Pro Civitate Christiana. Il Pontefice, alle 10, raggiungerà il palco dove, dopo un momento artistico-culturale, ci sarà il benvenuto, l’introduzione e otto testimonianze di giovani da tutto il mondo. A seguire, il Santo Padre terrà il suo discorso e siglerà il Patto con i giovani di Eof.

I numeri della manifestazione

Questi alcuni dati relativi alle attività EoF negli anni 2020 e 2021. In sintesi, in questi due anni, sono stati realizzati due incontri globali online con la presenza virtuale di Papa Francesco ed è nato un nuovo movimento di pensiero e prassi economiche che ha coinvolto oltre 3.000 giovani studiosi di economia, imprenditori e changemaker di oltre 120 Paesi dei 5 continenti attraverso un processo di riflessione, impegno e azione sui grandi temi dell’economia, lavoro, finanza, sostenibilità, impresa.

Nel dettaglio:

2 eventi online globali in diretta streaming con oltre 500.000 visualizzazioni e 2 video-messaggi che il Santo Padre hai rivolto ai giovani di EoF

Un impegno/appello globale declinato in 12 punti

12 gruppi di lavoro internazionali: i villaggi EoF

Oltre 50 webinar e 50 esperti di fama internazionale - fra cui 3 Premi Nobel;

2 edizioni della EoF School online e la prima Summer School in presenza

La EoF Academy con 18 ricercatori e oltre 25 membri senior

Alcuni progetti imprenditoriali tra cui:

Farm of Francesco - Global Network of Regenerative, Agriculture Demo Farms

Pacar School - Education and technology as keys for a better future: we aim to elevate the level of technical schooling in Zambia to empower youths and develop local economies

Numerose pubblicazioni scientifiche e 3 progetti editoriali

Oltre 500 eventi ed iniziative regionali

