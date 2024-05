Il perugino Pierluigi Sessa è il vincitore del premio “Ecodesign The Future”

In un mondo sempre più attento all’ambiente il perugino Pierluigi Sessa ha recentemente conquistato il primo premio al workshop “Ecodesign The Future: EEE Edition”.

L’evento, alla sua terza edizione, è stato organizzato da EconomiaCircolare.com in collaborazione con Erion WEEE. Il workshop di quest’anno ha posto l’accento sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, un settore noto per la sua rapida obsolescenza e impatto ambientale.

Sessa, laureato in ecologia industriale all’Università di Perugia, spiega: “Abbiamo pensato di lavorare su un prodotto che spesso viene gettato via, quando non più funzionante, come le cuffie over ear. Per questo abbiamo scelto il micelio per dargli una seconda vita, un elemento vivo, le cui radici possono espandersi anche per diversi chilometri, proprio a significare il legame con la terra, che è la forma più pura di economia circolare. - continua Sessa - La scelta di questo materiale organico è dovuta anche alle sue proprietà altamente isolanti, ignifughe, idrorepellenti e compostabili”.

Il progetto vincente dunque, MyNd, propone un’innovativa sostituzione del materiale plastico nelle componenti elettroniche con il micelio, un materiale organico derivato dai funghi. MyNd è frutto della collaborazione tra Pierluigi Sessa, Natasha Artuso e Annalisa Abdel Azim, incontrati durante il workshop.

Il nome MyNd deriva dall’unione delle parole Mycelium e Sound, e allude anche al neodimio, un elemento delle terre rare utilizzato nei magneti delle cuffie. L’uso del micelio, che può espandersi per chilometri, simboleggia un legame profondo con la terra e rappresenta un esempio di economia circolare, grazie alle sue proprietà isolanti, ignifughe, idrorepellenti e compostabili.