ECCELLENZE UMBRE | Pizza e champagne, un binomio vincente: Meunier Champagne & Pizza di Corciano si aggiudica i Tre Spicchi del Gambero Rosso

Avreste mai pensato di sorseggiare dello Champagne trangugiando la vostra pizza preferita? Se non lo avete fatto, evidentemente avete perso qualcosa di sopraffino, se è vero che la pizzerie Meunier Champagne & Pizza di Corciano ha meritato i Tre Spicchi della celebre guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. Si tratta dell'unica realtà umbra a raggiungere i 90 punti nella Guida. “Un progetto ambizioso”, si legge nella descrizione dedicata alla pizzeria umbra all’interno del volume, “decollato nel corso del tempo e ormai capace di toccare quote davvero alte”.

Una storia fatta di sperimentazione

È questa la storia di Meunier Champagne & Pizza, nato dall’idea di unire la ricerca per le materie prime, lo studio sugli impasti e la lievitazione e l’abbinamento ardito con uno dei vini più nobili al mondo: lo Champagne. La sperimentazione in cucina permette di sfornare pizze e prodotti lievitati “leggeri e godibili”. Nell’o?erta di Meunier ci sono anche proposte lontane dagli schemi classici (pizze con tagliata di vitellone, con crudi di pesce o con il piccione), che stupiscono per assonanze e contrasti sempre riusciti.

“Ogni pizza – si legge ancora nella recensione del Gambero Rosso, la cui giuria visita alcune delle realtà enogastronomiche italiane in maniera totalmente anonima – ha un olio extravergine in abbinamento, scelto da Anna Chiara Baiocchi, che pensa anche agli abbinamenti con gli Champagne”.

A comporre la squadra di Meunier Champagne & Pizza di Corciano ci sono Pietro Marchi, Sommelier, ingegnere per formazione e professione, che ha deciso di cambiare attività dedicandosi interamente alle sue passioni, cioè il vino e l’arte della pizza e dei lievitati; Anna Chiara Baiocchi, agronomo e Sommelier, che con la sua tenacia è parte fondante e integrante di un progetto che non si ferma, ma cresce continuamente nella formula e nella sperimentazione; Daniele Marcucci, anche lui Sommelier esperto delle bollicine francesi, responsabile della sala e dell’accoglienza. Insieme a loro uno sta? di professionisti che condivide il progetto portandolo avanti con entusiasmo e capacità.

“Un grande grazie a tutti”, a?erma in maniera corale la squadra, “a chi lavora con noi, ai nostri fornitori, ai nostri clienti e anche a quanti, nel tempo, non hanno avuto fiducia in noi. Siete stati lo stimolo per migliorare ancora di più”.