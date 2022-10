ECCELLENZE UMBRE Un'"aquila" sul tetto della città: a Montemorcino arriva la technology factory Eagleprojects con i suoi 450 dipendenti

Il tema del lavoro in Italia spesso evoca pensieri di difficoltà, contrasto, ostacoli e solo raramente si approda a concrete ipotesi di futuro, sviluppo, crescita personale.

In tempi difficili però è essenziale avere una visione chiara, che intraveda le inevitabili difficoltà ma che contemporaneamente sostenga il lavoro per superarle. Questa è la visione che ha consentito a Eagleprojects, società perugina fondata sei anni fa, con sede a Perugia, che oggi conta circa 450 dipendenti e oltre 100 collaboratori in italia e all’estero. Di che cosa si occupa? Sviluppo software, sviluppo reti in fibra ottica, rilievi di dettaglio con droni, e auto in movimento, realtà virtuale e aumentata. In una parola: technology factory.

Nata nel 2016 come una start up innovativa nel settore dei software e della progettazione, in pochi anni questa realtà umbra ha iniziato a lavorare con clienti importantissimi, quali Anas, Accenture, Enav, Open Fiber, per citarne alcuni, e la sua ambizione non finisce qui.

Abbiamo incontrato infatti il CEO, Giovacchino Rosati, nel cantiere della nuova sede aziendale, una sede affascinante e molto cara alla città di Perugia, ovvero il centro Mater Gratie di Montemorcino, di proprietà del Seminario Diocesano di Perugia.

“Cercavamo una nuova sede per la nostra azienda, che è in espansione - spiega Rosati - ma volevamo che fosse un luogo bello e comodo, in cui lavorare è un piacere e tutti si sentono a proprio agio”.

Perché il segreto di Eagleprojects è proprio questo: l’armonia sul luogo di lavoro, il benessere dei lavoratori, il bene comune per la città.

“Per questo motivo - prosegue Rosati - ho avuto la fortuna di incontrare i responsabili della Diocesi perugina, a cui ho proposto un progetto di riqualificazione di un luogo simbolo, posto al centro della città, e bisognoso di lavori di recupero. Qui siamo in fase di completamento dei lavori e a breve tutti gli uffici saranno operativi, ma la cosa che più mi preme è che già sono operativi il nido aziendale, la Nuvola, dove i dipendenti possono portare i propri figli (ma la struttura è aperta a tutti gli utenti della città) e il Centro Sportivo Olympus, la cui gestione è affidata a tre giovani che si sono lanciati in questa impresa con grande entusiasmo. Sono già stati inaugurati infatti i campi di calcetto e da padel, aperti naturalmente a tutti. Il progetto prevede anche di costituire una comunità energetica basata sul fotovoltaico e rendere accessibile il parco a tutti i cittadini in questa che è una delle aree più belle di Perugia. Tutto a vantaggio dell’intera cittadinanza. Questo progetto mi rende particolarmente orgoglioso”.

Non resta che augurare buon lavoro a Giovacchino Rosati e al suo team, sperando che le realtà virtuose come Eagleprojects continuino a fiorire e prosperare nella nostra regione.