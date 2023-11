Manini Prefabbricati a Boston tra le eccellenze mondiali del settore

I prefabbricati Made in Umbria alla conquista degli Stati Uniti.

L’amministratore delegato di Manini Prefabbricati spa, Manuel Boccolini, insieme al direttore tecnico Leonardo Casali sono volati negli Usa e precisamente a Boston dove si è tenuta l’Aci concrete convention, l’evento più importante a livello mondiale in cui si trattano temi come l’innovazione dei materiali, la progettazione e la realizzazione di strutture in calcestruzzo.

I tecnici più esperti al mondo e il mondo accademico di riferimento si sono riuniti per sviluppare rapporti sull’evoluzione della tecnologia del calcestruzzo: le sessioni tecniche ed educative hanno fornito ai partecipanti provenienti da tutto il mondo le ultime ricerche, i casi di studio, le migliori pratiche e le opportunità più all’avanguardia del settore.

La Convention, inoltre, ha previsto numerosi eventi di networking in cui i rappresentanti di Manini Prefabbricati hanno avuto l’opportunità di incontrare molti dei migliori ingegneri, architetti, appaltatori, ricercatori, produttori e rappresentanti di materiali del settore provenienti da tutto il mondo.

In questo contesto, oltremodo stimolante e significativo per il settore, commentano da Confindustria, "la notizia che più ci riempie di orgoglio è che Manini Prefabbricati è stata annoverata tra le aziende ACI Excellence 2023 in relazione alla realizzazione del Ponte di Gonnesa - in Sardegna - struttura iconica prima in Europa con armature in Gfrp (fibre di vetro). La notizia ci riempie d’orgoglio non soltanto come azienda, ma anche come Paese in quanto porta la tecnologia italiana sul palcoscenico mondiale delle best practise di riferimento per il comparto".

È grandissima la soddisfazione di tutti i collaboratori Manini Prefabbricati ed in particolare del presidente, che ha seguito con grande interesse l’evento dal Quartier Generale di Assisi.

“Arrivare a presiedere palcoscenici di questo livello ­– ha sottolineato commosso ed entusiasta come sempre il neo cavaliere del lavoro Arnaldo Manini - è per l’azienda un traguardo importante che mi riempie di orgoglio e che testimonia come la passione per il lavoro e la visione possano portare a vette che sembravano irraggiungibili. Non è però un punto di arrivo, perché ci aspettano nei prossimi mesi appuntamenti internazionali di altrettanto valore”.