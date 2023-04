ECCELLENZE UMBRE Lorena Antoniazzi incontra Emu per “Chalet-Home Experience”

Dalla collaborazione tra due eccellenze umbre del made in Italy, Emu e Lorena Antoniazzi, ha preso forma il progetto “Chalet-Home Experience” che ha “vestito” con filati pregiati l’iconica seduta Emu Rio R50 disegnata da Anton Cristell ed Emanuel Gargano.

La serie di cuscini e plaid è ispirata alla collezione in edizione limitata “Chalet” creata da Lorena Antoniazzi per la stagione autunno-inverno 2023 e realizzata con diverse texture come trecce, punto effetto pelliccia, jacquard e stelle, in una palette colori che va dal bianco al cuoio, passando per il grigio melange sino al nero.

Emu, con oltre settant’anni di esperienza, è un riferimento nell'arredo esterno di design ed è specializzata nella realizzazione di mobili da giardino, per terrazzi e spazi outdoor, mentre Lorena Antoniazzi, fondata nel 1993, è un affermato brand di lusso specializzato nella maglieria d’alta gamma.

La collezione “Chalet-Home Experience” è in anteprima alla Milano Design Week 2023 nel Flagship Store di Lorena Antoniazzi in via della Spiga e nel Monomarca Emu in Corso Monforte.