ECCELLENZE UMBRE Cinquant'anni per Liomatic nel segno di innovazione e sostenibilità

Traguardo importante per Liomatic, azienda specializzata nella distribuzione automatica di alimenti e bevande, che ha celebrato i 50 anni di attività con un incontro nella propria sede a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e collaboratori.

L’iniziativa, cominciata con la visita allo stabilimento aziendale di Balanzano, a Perugia, è stata l’occasione per ripercorrere le tappe principali della storia di Liomatic, caratterizzata da un percorso di crescita costante basato su innovazione e sostenibilità.

Fondata nel 1973 da Paolo Caporali assieme alla moglie Bruna Lepri e poi gestita con le figlie Ilaria e Camilla, attuali Ceo, l’azienda umbra conta oggi circa 600 collaboratori e gestisce oltre 40mila vending machine. Recentemente Liomatic è entrata a far parte di Ivs Group SA, primo player del settore in Italia e secondo a livello europeo con 87 filiali in Italia, Spagna, Francia, Svizzera e Germania.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa e il Presidente della Sezione Territoriale Perugia di Confindustria Umbria Federico Malizia.

A tracciare le fasi di sviluppo dell’azienda sono stati Paolo Caporali, Fondatore di Liomatic, Ilaria Caporali, CEO & Brand Ambassador di Liomatic e Antonio Tartaro, co-Ceo di IVS Group SA.

“Questo anniversario – ha sottolineato Paolo Caporali – rappresenta un traguardo significativo e di grande soddisfazione, che premia l’impegno e la passione di tutte le persone che in questi cinquant’anni hanno contribuito a rendere l’azienda un punto di riferimento solido per il nostro territorio, con cui abbiamo da sempre un legame speciale. La storia umana e imprenditoriale di Liomatic si fonda sulla realizzazione di un sogno, quello cioè di mettere in contatto le persone attraverso la pausa caffè. Una sfida che abbiamo colto e affrontato con tenace dedizione, investendo in ricerca e sviluppo, innovazione e nuove tecnologie”.

Prima azienda del settore a ottenere la certificazione HACCP (oggi ISO), Liomatic ha conseguito nel tempo numerose altre certificazioni sul rispetto di standard nazionali ed europei per la qualità del servizio e il rispetto degli standard di sicurezza igienico-sanitaria. Centrale anche l’impegno sul fronte della sostenibilità ambientale: la linea di prodotti “LioXLife” (sana alimentazione), il progetto “LioXEarth” (per un break sostenibile) e il progetto “CoGreening” ne sono i principali esempi.

Proprio i temi della sostenibilità, della valorizzazione del capitale umano e dell’innovazione tecnologica hanno rappresentato una leva nel percorso di integrazione tra Liomatic e IVS, un Gruppo che conta oltre 700 milioni di fatturato e con un grande potenziale di crescita.

“Le simili origini storiche di Liomatic e IVS – ha evidenziato Ilaria Caporali – e i principi condivisi, come l’orientamento alla crescita e l’attenzione verso le comunità locali di riferimento, sono e resteranno i valori-chiave a cui si è ispirato questo importante progetto di aggregazione. Mettere a fattor comune le esperienze che Liomatic e IVS hanno maturato nel corso delle loro storie aziendali di successo, testimonia la volontà di investire nello sviluppo del nostro settore per offrire alla clientela servizi innovativi e sempre migliori”.

Nel corso dell’iniziativa è stata anche presentata la pubblicazione “Sotto il segno dei Valori”, che Liomatic ha dedicato al cinquantesimo anniversario per testimoniare l’importanza dei principi e del senso di responsabilità che caratterizzano la mission e la visione dell’azienda fin dalla sua fondazione.