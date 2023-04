ECCELLENZE UMBRE Eles, 35 anni al servizio della tecnologia aerospaziale

Il Gruppo Eles di Todi compie 35 anni: una storia di crescita e innovazione nel test dei semiconduttori.

Fondata nel 1988 da Antonio Zaffarami, l’azienda opera nel settore del testing della microelettronica per i più significativi mercati industriali - quali aerospazio e difesa, automotive - e conta oggi oltre 200 collaboratori in 4 sedi dislocate in 4 diversi Paesi. Un percorso caratterizzato da una forte spinta all’innovazione tecnologica e da importanti acquisizioni, che hanno combinato lo spirito pionieristico del fondatore con un progresso costante.

Un passaggio fondamentale nella crescita dell’azienda è stato determinato dall’introduzione, nel 2015, della metodologia Rete (Reliability Embedded Test Engineering) che ha rivoluzionato l’approccio al test con una roadmap che porta velocemente a produrre chip con zero difetti e zero scarti.

“Eles è nata nella stanza di un appartamento – ricorda il presidente dell’azienda Antonio Zaffarami – dove avevo fissato l’obiettivo di trasformare un progetto innovativo in una realtà imprenditoriale. Era un’idea audace e molti mi ritenevano folle a immaginare che fosse possibile. Il raggiungimento di questo importante traguardo dimostra che la strada intrapresa era quella giusta. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno quotidiano, alla dedizione e professionalità di tutti i nostri collaboratori e alla fiducia di clienti, partner e investitori. Continueremo ad innovare perché la nostra missione è migliorarci sempre”.

Il processo di sviluppo aziendale – che Antonio Zaffarami porta avanti insieme ai figli Francesca, amministratore delegato, e Alessandro, responsabile Internal Audit dell’azienda – è segnato da alcune tappe strategiche: nel 2019 l’azienda ha debuttato su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, mentre nel 2022 sono state effettuate le acquisizioni della società livornese Campera Electronic e della umbra Cbl Electronics.

La diversificazione del business verso l’Aerospazio e Difesa – mercato in rapida evoluzione e caratterizzato da esigenze di funzionalità ed eccellenza operativa – insieme a risorse professionali, nuove competenze e all’Academy di CBL Electronics, permetteranno al Gruppo di crescere in modo strutturato e diversificato.

“Un’azienda – conclude il Presidente Zaffarami – non può avere successo senza puntare sul miglioramento dell’organizzazione inteso come valorizzazione delle risorse umane attraverso il merito e senza puntare sulla digitalizzazione di tutti i processi aziendali, per ottenere la massima efficienza ed efficacia possibili”.