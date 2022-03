Eccellenze umbre - I Bisonti di Carni Pregiate a "Taste", la kermesse di Pitti Immagine delle eccellenze agroalimentari italiane

Un riconoscimento di grande prestigio giunge per l'azienda umbra Bisonte di Carni Pregiate di Massimiliano Gatti, che è stata selezionata da Pitti Immagine per presenziare a “Taste. In viaggio con le diversità del gusto”, in programma a Firenze dal 26 al 28 marzo dopo due anni di stop. La manifestazione sceglie inoltre una nuova location, la splendida Fortezza da Basso, e si prepara ancora una volta a presentare le grandi eccellenze italiane e della cultura alimentare contemporanea.

L’azienda di Massimiliano Gatti è stata selezionata da Taste tra i migliori prodotti gourmet del nostro Paese. Un riconoscimento importante per la giovane attività, nata nel 2018, che dall'inizio fa di qualità, innovazione e rispetto dell’ambiente e degli animali i cardini della propria filosofia, profondamente ispirata al legame sacro tra i bisonti e le popolazioni Lakota Sioux d’America, ospiti dell’allevamento umbro nell’ottobre 2021.

L’impegno a rispettare l’animale durante tutta la sua vita e a onorarne i doni, utilizzando ogni sua parte, rende Carni Pregiate, insieme al nuovissimo shop Massimiliano Gatti Atelier, un’azienda unica nel suo genere che incarna perfettamente il tema “zero spreco” di questa edizione di Taste.

"Carni Pregiate – spiega Gatti – nasce con una visione etica di allevamento a km 0 ed è ambasciatrice dell’economia circolare, creando prodotti dalle qualità uniche ed eccezionali. Amo profondamente i Bisonti, animali incredibili che hanno un rapporto ancestrale con l’uomo e che ci donano carni dalle proprietà nutrizionali e organolettiche fuori dal comune. È un grande onore per me essere stato selezionato per partecipare a Taste e sono certo che questo sia l’inizio di uno splendido viaggio per noi e per tutto il pubblico di appassionati e professionisti che parteciperà alla manifestazione".

I pregi della carne di bisonte

La carne di bisonte, allevato allo stato brado, vanta un gusto rotondo, elegante e femminile, solo 105 Kcal per ogni 100 grammi (il 70% di ferro in più rispetto alla carne di manzo) alti livelli di omega-3 e omega-6, solo lo 0,035% di colesterolo e circa l’1,4% di grassi, contro il 19% del bovino adulto, e importanti quantità di fosforo, rame, zinco, potassio e vitamine B6 e B12. Queste qualità eccezionali hanno conquistato grandi Chef e ristoranti premiati dalla Guida Michelin, tra cui Casa Vissani, nella bellissima location di Baschi (TR).

Carni Pregiate sarà presente nel Padiglione Centrale, piano terra, stand G49.