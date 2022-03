Umbria e futuro, anche i giovani umbri, come i padri, sognano la casa di proprietà nonostante mutui 30ennali. Ecco perchè

Il settore immobiliare si conferma anche in Umbria un ambito di investimento centrale: il 22% dei giovani umbri, quasi uno su quattro, considera importante investire, fin da subito, nell’acquisto della casa, considerandola un obiettivo prioritario. La rinnovata centralità della casa, con la diffusa presenza dell’home working, si sta sempre più affermando anche nell’orizzonte delle nuove generazioni. E' quanto emerge dall'ultima indagine dell’Osservatorio Sara Assicurazioni sulla base dei dati rilevati da un'indagine Cawi condotta dall’istituto di ricerca Nextplora. Il 47% degli umbri, infatti, sente più sua l’abitazione acquistandola. Il 49% la considera un investimento duraturo, essendo un bene rivendibile in futuro (23%) oppure, sul lungo periodo, diventare un lascito per i figli (36%).

La minoranza - il 9% degli intervistati - dichiara invece di preferire l'affitto soprattutto perché implica un minor carico di responsabilità (56%), ad esempio in caso di guasti e spese per imprevisti. E non necessita di un investimento iniziale elevato (33%) Insomma il mattone resta la preferenza per il 91% degli intervistati nonostante qualche preoccupazione legata ai mutui (35%) e all’indebitamento sul lungo periodo a causa dei prezzi delle case, soprattutto quelle di recente costruzione (32%). In generale la casa non viene considerata solo come un acquisto, ma anche come un bene da curare e su cui investire ulteriormente: attraverso una manutenzione costante (65%), investimenti in sicurezza (25%) ma anche una polizza assicurativa (28%).

In questo caso, le due garanzie cui si pensa di più, nell’ottica di proteggere il proprio bene, sono le coperture per danni e incidenti domestici (41%) e quelle contro furto e rapina (34%). Considerati gli effetti di eventi naturali e cambiamenti climatici, c’è anche un 43% che dichiara che si sentirebbe più sicuro con delle tutele contro fenomeni come alluvioni e terremoti. “Come evidenzia il nostro Osservatorio, la casa si conferma anche oggi un bene di primaria importanza, fonte di sicurezza e stabilità: un bene da tutelare e manutenere con attenzione" - dichiara Marco Brachini, direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – "Per rispondere a queste esigenze di protezione offriamo soluzioni mirate e all’avanguardia, che recentemente abbiamo integrato con una innovativa garanzia per tutelare da possibili controversie burocratiche chi decide di ristrutturare casa avvalendosi delle detrazioni fiscali previste dal Superbonus”.

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022 le misure destinate alla prima casa degli under 36 previste dal Decreto Sostegni Bis. In particolare le misure, pur non prevedendo l’estensione fino al 100% della garanzia statale sull’acquisto della casa da parte dei giovani con meno di 36 anni di età e Isee minore o uguale a 40 mila euro, garantiscono tuttavia la copertura dell’80% della quota capitale. La garanzia è destinata, come detto, ai giovani con meno di 36 anni, quale che sia il loro contratto di lavoro. La garanzia statale sostituisce la presenza di altri garanti nella stipula del contratto di mutuo agevolato, quale che sia il loro contratto di lavoro. Allo stesso modo vengono calmierati i tassi di mutuo per i giovani under 36 con Isee inferiore ai 40 mila euro, che non possono eccedere i tassi medi rilevati ai fini di determinare la soglia di usura. Sono anche esenti, ex articolo 64 della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, dall’imposta sostitutiva dello 0,25% i finanziamenti erogati per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili che abbiano i requisiti per ottenere il bonus prima casa giovani under 36.

Anche la regione ha pubblicato numerosi bandi per agevolare l'acquisto della prima casa per i giovani, a patto che non sia proprietario, nello stesso Comune, altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge; non sia titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune; non sia titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni; l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività; l’immobile acquistato non sia considerato “di lusso”.