Dossier case a Perugia, la richiesta del mattone cresce, i prezzi stabili (ecco il listino): le richieste dei clienti cambiano (colpa pandemia)

Gli elementi destinati a sostenere i volumi delle compravendite, in questo 2022 che inizia con mille preoccupazioni ma anche con tanto entusiasmo e speranza per la fine della pandemia, sono la dinamica dei prezzi stabili, i risparmi accumulati dalle famiglie più fortunate in questi due anni e la novità dei bonus giovani. Con il bonus mutui prima casa per i giovani di età non superiore ai 36 anni, infatti, lo Stato dà accesso alla garanzia sull’80% della quota capitale del mutuo necessario ad acquistare casa. In questo modo l'accesso è garantito anche a chi non ha un contratto a tempo indeterminato, agevolando le banche a concedere prestiti altrimenti considerati “a rischio”.

I requisiti sono semplici e chiari: occorrerà dimostrare di essere nati dopo 1986; di avere Isee inferiore a 40 mila euro annui; di dover stipulare un mutuo di non più di 250 mila euro che la casa acquistata sarà adibita ad abitazione principale e non essere accatastata come abitazione di lusso. Il bonus casa per i giovani under 36 può essere richiesto anche qualora si desideri acquistare all’asta la prima casa, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 dicembre 2021 con la risposta all’interpello n. 808. Si attende infatti, anche una ripresa delle aste: grazie alla fine delle restrizioni introdotte all’inizio della pandemia verranno pubblicate tutte quelle sospese con volumi che saranno sicuramente superiori a quelli del 2021 con 6.683 aste pubblicate nella nostra regione.

Un contributo interessante sta arrivando anche dal mondo del credito: i tassi dei mutui restano su livelli particolarmente contenuti e poi c’è la spinta, già accennata, dei giovani: dopo che il Governo ha alzato la garanzia pubblica sui mutui concessi agli under 36 portandola dal 50% all’80% della somma finanziata (con la possibilità per tutti di avere una garanzia sul 50% dei finanziamenti fino a 250 mila euro) in Umbria le domande di mutuo arrivano per il 48% dai giovani contro il 33% di inizio 2021.

Ma che caratteristiche deve avere ad oggi la casa dei sogni? Risponde Mauro Cavadenti Gasperetti, componente del Comitato di vigilanza della borsa immobiliare dell’Umbria: "Le richieste sono orientate su ambienti più grandi, una stanza aggiuntiva come studio per lo smart working che oramai è diventato una realtà, spazi esterni come il giardino e il terrazzo, il secondo bain grado di creare benessere abitativo e risparmio energetico. Sulla classificazione energetica il passo indietro fatto dall’Europa sul divieto di vendere gli immobili in classe energetica G, ha fatto tirare un respiro di sollievo e ha sensibilizzato i proprietari spingendoli ad attivarsi per riqualificare gli edifici grazie ai bonus energia. Le abitazioni da riqualificare avranno una nuova vita grazie ai bonus 110% e sarannofonte di attrazione per gli investitori con la conseguenza di un probabile rialzo dei prezzi di vendita".

Il listino dei prezzi degli immobili pubblicato dalla Borsa Immobiliare dell'Umbria fornisce un panorama dettagliato del valore al mq con prezzi stabili che rappresentano un incentivo anche per gli investitori di fuori regione che scelgono l’Umbria come territorio ideale per l’acquisto della seconda casa grazie anche alla spinta promozionale attraverso i canali mediatici che ha visto protagonista l’immagine della nostra regione. Nel dettaglio: a Dicembre 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.137 al metro quadro, con un'oscillazione tra 1.054 e 1.164 €/m2, con una diminuzione del 0,09% rispetto a ò Dicembre 2020, quando la richiesta media era di 1.138 €/m2. A Perugia il costo per l'acquisto di un'abitazione nuova in zona semicentrale oscilla tra i 1.400 e i 2.400 €/m2; in semiperiferia tra i 1.000 e i 1.900 €/m2. A Terni si passa da 1.600-1.850 €/m2 in semicentro a 1.500-1.700 della semiperiferia. Nell'ultimo biennio, il prezzo medio nella regione Umbria ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2020, con un valore di € 1.144 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.134 al metroquadro.