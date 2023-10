Distretto sostenibile delle produzioni certificate dell'Umbria, confronto a Todi

Lavoro in agricoltura, tra opportunità e criticità, e il neocostituito “Distretto sostenibile delle produzioni certificate dell'Umbria": questi i temi che verranno affrontati nei due focus di Confagricoltura Umbria in programma lunedì 30 ottobre a Todi alla Cantina Todini (località Rosceto).

Dopo i saluti di Luisa Todini, presidente della Cantina, e di Antonino Ruggiano, sindaco di Todi, ad introdurre l’evento, con inizio alle ore 16 e moderato da Daniele Rossi (delegato R&I Confagricoltura) sarà Fabio Rossi, presidente di Confagricoltura Umbria.

Le conclusioni saranno affidate, al termine dei due incontri, all’assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, Roberto Morroni.

Alle 16.30 nel primo panel “Lavoro in agricoltura: opportunità e criticità” al centro del dibattito ci sarà il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, opportunità per prevedere nuovi strumenti che rendano più flessibile l’organizzazione del lavoro nelle imprese a confronto con le criticità della crisi economica che riduce la marginalità della produttività e dei redditi. Sotto i riflettori anche la criticità del reperimento della manodopera nelle campagne e le opportunità dei decreti flussi, con le nuove misure per la formazione dei lavoratori, ma anche le regole per la gestione del lavoro condiviso come opportunità per stabilizzare i rapporti di lavoro e le criticità della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Interverranno: Crisa La Civita (politiche del lavoro e welfare Confagricoltura), Mario Liparoti (responsabile area datoriale Confagricoltura Umbria), Rufo Ruffo (presidente Erba), Alessandra Ligi (direzione regionale Inail Umbria).

Recentemente costituita da Confagricoltura Umbria, GAL Media Valle del Tevere e Associazione Monte Peglia progetto Unesco, l'Associazione "Distretto Sostenibile delle Produzioni Certificate dell'Umbria" alla quale hanno già aderito associazioni di categoria, enti locali ed imprese, sarà protagonista del secondo focus dalle ore 18.15, con intervento di Alessandro Sdoga (direzione, formazione, innovazione, servizi avanzati Confagricoltura Umbria). La finalità è quella di valorizzare, nell'intero territorio regionale, alcune filiere produttive le cui direttrici prevalenti ed identitarie possono essere quelle della sostenibilità e della qualità certificata, ed insieme a queste tutto il sistema direttamente ed indirettamente ad esse collegato. Il tutto dando centralità all'impresa ed alla necessità di creare valore aggiunto al sistema produttivo regionale. Il focus si concentrerà in particolare sulle Produzioni Certificate (Dop e Igp), sulla Produzione Biologica, sul Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ed in generale su tutti i prodotti testimoni di sostenibilità dell'intero territorio regionale.