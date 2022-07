Il gruppo internazionale Dhh compra il 69,15% dell'azienda umbra Connesi

DHH, gruppo internazionale quotato all’Euronext Growth Milan e attivo nel business dei servizi internet infrastrutturali, hosting e cloud computing nei mercati digitali emergenti d’Europa, ha completato l’acquisizione del 69,15% del capitale sociale di Connesi.

L'azienda umbra, spiega una nota, resterà "come società autonoma del gruppo, con il proprio Consiglio di Amministrazione, management, marchi, persone e attività operative. Sarà inoltre mantenuta la sede di Foligno".



Connesi, prosegue la nota, "potrà attingere alle infrastrutture, alle tecnologie e alle competenze presenti nel gruppo DHH, così come potrà contribuirvi ampliando l’offerta e la qualità dei propri servizi. DHH è un gruppo tecnologico che fornisce l’infrastruttura virtuale per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS a circa 120.000 clienti in tutto il sud est Europa, un’area geografica in cui i tassi di crescita previsti sono più elevati grazie all’attuale minor diffusione digitale. La società è stata fondata nel 2015 e ha sede a Milano".