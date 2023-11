Decantare a Valona: l’Umbria incontra l’Albania tra musica, cibo e buon vino

Sono partiti martedì 14 novembre dall’Umbria e atterrati nella stessa giornata all’aeroporto di Tirana, la capitale dell’Albania. Da lì tutti insieme verso Valona, la città costiera bagnata sia dal mar Adriatico che dallo Ionio.

Una delegazione umbra ha portato nei Balcani musica e prodotti della regione, tutto grazie a Decantare, l’innovativo format creato dallo Studio Magda di Foligno.

L’evento si è inserito nella Settimana della cucina italiana nel mondo, una manifestazione promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare la cultura gastronomica italiana all'estero. A sostenere l’iniziativa la Console Generale d’Italia a Valona, Iva Palmieri, che ha ospitato e accolto la delegazione umbra pronta per contribuire allo scambio culturale tra i due paesi.

Nel Kraal Hotel, a pochi passi dalla spiaggia, i produttori della regione insieme al vice sindaco di Cascia, Marco Emili, hanno ricreato una piccola Umbria dove vino, olio, legumi e salumi sono stati gustati per la prima volta da cittadini albanesi e anche dai molti italiani che vivono a Valona.

A far da cornice all’enogastronomia il pianoforte e la voce di Antonio Maggio, il cantautore pugliese ormai adottato dall’Umbria: “Sono solito esibirmi in teatri o luoghi all’aperto, in piazze o anfiteatri. Questo abbinamento fra il vino e la musica ti permette però di stare in luoghi più raccolti e conviviali come ad esempio qui a Valona in questa bellissima location” ha spiegato Maggio.

Nella serata del 15 novembre Enrico Di Curzio, fondatore e proprietario Di Curzio Hospitality & Experience, da Cascia ha portato il suo allegro e qualificato Staff composto da Gennaro Ferraro, Giorgio Marrazzo e Simone cinquegrana, per uno showcooking seguito da una cena speciale con tagliatelle di Roveja al tartufo, apprezzatissime da tutti i commensali che hanno assaggiato anche l’olio dell’Azienda Agricola Salari di Spello.

Nel pomeriggio del 16 novembre non poteva mancare una degustazione di vini simbolo del territorio umbro con i prodotti della Cantina di Filippo di Cannara e dell’Azienda Agricola Adanti di Bevagna, che durante la cena della serata precedente erano stati abbinati ai piatti dello chef Gennaro Ferraro.

Dopo la degustazione di vini il suggestivo concerto di Antonio Maggio ha incantato il pubblico e la sua voce e la melodia del suo piano si sono armonizzate perfettamente con la chitarra di Ettore Giannì. Il cantautore ha saputo creare un’atmosfera intima e coinvolgente, alternando momenti emozionanti e allegri, riflessivi e immersivi.

La delegazione umbra ha lasciato Valona con la soddisfazione di aver portato un pezzo della propria terra in Albania e di aver condiviso con gli albanesi le emozioni che solo la musica, il cibo e il buon vino possono regalare. I produttori unendosi non hanno rappresentato le singole aziende ma l’intera Umbria e Decantare è stata dunque un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i protagonisti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere una realtà diversa ma vicina, di condividere le proprie passioni e di creare nuove relazioni. Un progetto che ha dimostrato come la musica e il cibo siano linguaggi universali, capaci di superare le barriere e di avvicinare i popoli.