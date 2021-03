"Dal sei aprile andremo contro le norme: riapriremo a pranzo e cena... ormai non abbiamo più nulla da perdere"

"Da martedì 6 aprile i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) associati a MIO Italia, apriranno a pranzo e a cena. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza": l'affermazione porta la firma di Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità che in Umbria conta moltissime imprese e attività aderenti che più volte hanno manifestato in piazza per riaprire i locali. Il Movimento ha criticato aspramente i provvedimenti del Governo dato che nell’ultimo decreto sostegno, a suo dire, "è stata prevista una elemosina, fra l’altro in arrivo dopo il 10 aprile".

"Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità - ha aggiunto Paolo Biachini - a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazione, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono più padroni del presente e del futuro e di quello delle loro famiglie. Nel frattempo, prosegue lo stillicidio di fallimenti e continuano ad arrivare gli sfratti esecutivi e le convocazioni in tribunale. Il Paese, come conseguenza delle decisioni scellerate della politica, sta perdendo, una dopo l’altra, aziende importanti che complessivamente creavano il 30 per cento del Pil. Non solo. Lo Stato assiste inerme e irresponsabilmente al collasso dei prodotti Made in Italy e del settore della distribuzione, esposto finanziariamente con gli istituti bancari proprio a causa dei blocchi al comparto Horeca e dei conseguenti crediti deteriorati".

Per Paolo Bianchini il settore non ha più nulla da perdere a questo punto "di fronte al funerale certo di bar, ristoranti, pizzerie, pub" per questo il direttivo di Mio Italia ha deliberato quella che viene considerata l’unica opzione possibile, una scelta obbligata:" andare contro le norme e aprire, seguendo tutte le misure anti-covid, ma aprire. A pranzo e a cena. Sempre".