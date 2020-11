Dal Reddito di Cittadinanza ad un contratto, i dati di Perugia e Terni: "Pronto per essere rifinanziato"

Nella provincia di Perugia sono oltre 2mila i percettori di Reddito di Cittadinanza che al 31 ottobre 2020 hanno un contratto di lavoro attivo, mentre a Terni sono oltre 600. Lavoratori e lavoratrici che grazie al sussidio sono riuscite ad andare avanti fino ad arrivare ad un nuovo contratto di lavoro. Dati che secondo l'onorevole dei 5 Stelle, Tiziana Ciprini, dimostrano la bontà dello strumento di reddito di cittadinanza.

“Come ha rivelato lo Svimez nel suo rapporto, il RdC ha evitato incontrollabili tensioni sociali durante il lockdown: proprio nella pandemia, questo strumento sociale ha avuto un ruolo e un’importanza incredibili, offrendo un salvagente contro la povertà in ogni regione italiana, e stimolando migliaia di persone nella ricerca di una nuova occupazione. Basti sapere che, in 15 Regioni, il rapporto tra chi ha siglato almeno un contratto di lavoro e il totale dei percettori occupabili è superiore al 30%, come nel caso dell’Umbria. Grazie al Reddito di Cittadinanza e al potenziamento dei Centri per l’Impiego – prosegue Ciprini – abbiamo raggiunto risultati impensabili, e su questa strada dobbiamo andare avanti".

L'esponente dei 5 stelle dell'Umbria auspica ora una nuova strategia per il RdC: "Per il rifinanziamento sono pronti 4 miliardi in Legge di Bilancio, ma occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo. Allo stesso modo, serve un’accelerazione sul fronte delle politiche attive, per le quali sono già previsti importanti investimenti in formazione e riqualificazione dei lavoratori, grazie a nuove risorse che si aggiungono al Fondo Nuove Competenze voluto dal Ministero del Lavoro".