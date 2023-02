Da Umbria Jazz a Perugino e Signorelli: la regione dei grandi anniversari protagonista alla Bit

La Regione Umbria anche quest’anno è presente alla Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 12 al 14 febbraio a Milano, per promuovere il patrimonio artistico, culturale e l’enogastronomia del territorio.

Lo stand della Regione Umbria è curato da Sviluppumbria e ospiterà dieci aggregazioni di Comuni che presenteranno gli itinerari e le proposte legate al turismo dei loro territori, con una particolare attenzione al turismo lento e sostenibile che sta sempre di più caratterizzando l’offerta della regione.

Il 2023 è un anno di ricorrenze importanti per la Regione Umbria, dai 500 anni della morte del Perugino, ai 50 anni di Umbria Jazz: martedì 14 febbraio, alle ore 11, è in programma l’incontro “I grandi anniversari dell’Umbria, dal Perugino a Umbria Jazz”, nel corso del quale per l’occasione, sarà presentata la guida di Repubblica dedicata alla Regione Umbria dal titolo “Maestri dell'arte italiana: Perugino e Signorelli”, un tour alla scoperta delle opere d’arte dei due grandi artisti del Rinascimento italiano e dei luoghi di culto raccontati attraverso le molteplici sfumature della regione cuore verde d’Italia.

Al centro dell'incontro anche l'edizione 2023 di Umbria Jazz.

Interverranno Paola Agabiti, assessore alla Cultura e Turismo Regione Umbria, Ilaria Borletti Buitoni, presidente comitato ministeriale per i 500 anni del Perugino, Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde Rai, Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica, Gianluca Laurenzi, presidente Fondazione Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, direttore artistico Umbria Jazz.